В Вологодской городской Думе представили проект бюджета на 2023 год

В Вологде Администрация города внесла проект бюджета на 2023 год и плановый период до 2025 года в Вологодскую городскую Думу. Документ передал главе города Юрию Сапожникову заместитель мэра – начальник департамента финансов Сергей Бурков.

Глава Вологды отметил положительную динамику объема доходов и расходов в сравнении с прошлыми периодами.

«Доходные показатели бюджета увеличиваются год от года, на будущий год доходы запланированы в размере 16,5 миллиардов рублей, из них больше 4 миллиардов – это собственные доходы. Сохраняем все взятые на себя обязательства. В структуре расходов – более 53% - это вопросы социальной сферы, 40% – городская экономика, остальное – текущие расходы, которые традиционно присутствуют в параметрах бюджета. Из крупных инфраструктурных проектов – начало строительства школы в Прилуках на улице Строителей и завершение строительства школы на улице Преминина, начнем строить мост в створе улице Некрасова, завершим строительство улицы Поэта Романова», – прокомментировал Юрий Сапожников.

Доходная часть бюджета Вологды составила 16,5 млрд рублей, из них 4,5 млрд – это собственные доходы. Расходов запланировано на 16,6 млрд рублей. Бюджет на 2023 год сохранит социальную направленность.

«Предусмотрена реализация проекта «Народный бюджет ТОС»: в этом году по объективным причинам не удалось его реализовать, в будущем году, как и было заявлено, сумма финансирования будет удвоена – сейчас в проекте бюджета запланировано 86,5 миллионов рублей на эти цели. Также предусмотрены средства на продолжение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья – более 125 миллионов рублей. Будут продолжены мероприятия по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием, обеспечением безопасности в школах»,– отметил Сергей Бурков.

15 ноября документ будет направлен в постоянный комитет по бюджету и налогам для проверки на соблюдение требованиям бюджетного законодательства и на заключение в Контрольно-счетную палату. С проектом бюджета ознакомятся все постоянные комитеты городской Думы. На 1 декабря запланированы депутатские слушания, затем – публичные слушания, чтобы вологжане смогли внести свои предложения.

Принятие бюджета планируется на сессии 22 декабря с учётом всех предложений и поправок.