Управление автодорожного надзора передало спортинвентарь детям Донбасса

Сотрудники Северо-Восточного межрегионального управления автодорожного надзора собрали партию гуманитарной помощи для детей Донбасса. В Вологодское городское отделение «Единой России» передали несколько коробок со спортивным инвентарем – футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, сетки, наборы для бадминтона.

В сборе принимали участие представители ведомства из Вологды, Пскова и Великого Новгорода.

«Ространснадзор регулярно оказывает разнообразную поддержку мобилизованным и жителям новых регионов России. Только к нам, в городское отделение Партии, они доставляют гуманитарную помощь уже не в первый раз. Уважаемые коллеги, спасибо за вашу доброту!» - отметил Глава Вологды, секретарь городского отделения «Единой России» Юрий Сапожников.

Гуманитарную помощь можно приносить в рабочие дни на Козленскую, 6, кабинет 109. Телефон для справок: 708-102 доб. 203 и 8-900-507-87-48.