В зоне СВО погиб старший брат Михаила Бороздина - Дмитрий

Ранение оказалось смертельным.

Родной брат разведчика из группы Андрея Голубева тоже не вернулся из зоны СВО.

Напомним, под Сватово вместе с группой Андрея Голубева с позывным «Нерв» 1 февраля погиб Михаил Бороздин из Великого Устюга. Михаил был не новичок: служил срочную в разведке, в 2014-м дважды добровольцем уезжал на Донбасс, был ранен. Осенью 2022 года был мобилизован. В Костроме попросился в разведгруппу, к вологжанину Андрею Голубеву. Они погибли в ночь на 28 января.

А теперь состоялись прощание в Череповце с Дмитрием Бороздиным. Он ушел добровольцем, 5 декабря был ранен, умер в госпитале.

Ему было 47 лет, он был старшим братом Михаила Бороздина.

Фото Юрия Маркова.