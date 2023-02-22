В Череповце открыли памятную доску Денису Дмитриеву

Денис Дмитриев награжден орденом Мужества посмертно.

В Череповце мемориальную доску Денису Дмитриеву установили на здании отдельного батальона патрульно-постовой службы на улице Мира, 5.

Десять лет назад, 14 февраля 2013 года на блокпосту на въезде в Хасавюрт, на трассе Махачкала-Грозный, полицейские остановили ВАЗ-2109. За рулем оказался террорист-смертник. В результате взрыва 24-летний Денис Дмитриев получил смертельное ранение, вместе с ним погибли еще двое его товарищей.

Сержант полиции Денис Дмитриев посмертно награжден орденом Мужества.

Денис Дмитриев родился в деревне Аксёново Череповецкого района. В полицию пришел работать в августе 2011 года. В 2013-м Денис отправился в первую служебную командировку в Дагестан.

Память погибшего полицейского в Череповце почтили минутой молчания. Цветы к мемориальной доске возложили школьники, сослуживцы, родные, друзья, глава города Маргарита Гусева, сообщает официальный сайт Череповца.