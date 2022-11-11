В Вологде протестировали удобство нового здания картинной галереи для маломобильных граждан

В Вологде продолжаются ремонтные работы в новом здании картинной галереи на улице Мира. Депутат Вологодской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Максим Выдров решил проверить доступность среды для маломобильных групп населения.

В здании предусмотрен большой лифт и подъемник, а на входе для маломобильных граждан установлен пандус. Также по нормативам оборудованы санузлы. Однако обнаружились огрехи на подходах к зданию.

«Была предусмотрена укладка тактильной плитки от парковки для инвалидов до входной группы. Было решено заменить ее на предупреждающую плитку в начале и в конце лестницы для слабовидящих, как этого требуют нормативы. К обеспечению доступной среды в самом здании нареканий нет», - отметил Максим Выдров.