АФК «Система» выделит 50 млн рублей на стипендии школьникам и студентам

ПАО АФК «Система» (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская инвестиционная компания, сообщает, что в благотворительный фонд направят свыше 50 млн рублей на реализацию стипендиальных программ для старшеклассников и студентов до конца 2023 года.

В осуществлении программ принимают участие Благотворительный фонд «Система» (далее – БФ «Система») и ряд компаний, входящих в Группу АФК «Система», включая МТС, Segezha Group, Агрохолдинг «СТЕПЬ», «Биннофарм Групп» и технологические активы. Многие проекты уже стартовали в 2022 году и продолжатся в следующем. В дальнейшем предполагается масштабировать стипендиальную поддержку молодежи.

«Качественное образование – фундамент успешной карьеры. АФК «Система» не первое десятилетие вкладывает в развитие образования и профессиональных компетенций будущих специалистов разных отраслей. Главная цель стипендиальных программ – поддержать талантливых и способных ребят, помочь им претворить их идеи в жизнь и найти достойную работу», - заявил президент АФК «Система» и председатель Попечительского совета благотворительного фонда Корпорации Тагир Ситдеков.

БФ «Система» запустил сразу несколько стипендиальных программ для школьников и студентов, в том числе собственную стипендиальную программу в рамках Всероссийского проекта профориентации и карьерного развития «Лифт в будущее» для учащихся школ, колледжей и вузов в возрасте от 14 до 22 лет.

«БФ «Система» развивает системные программы, связанные с выявлением, сопровождением, обучением и потенциальным трудоустройством перспективных молодых людей. Стипендия — это один из инструментов поддержки. Но не единственный. В тесном взаимодействии с крупнейшими работодателями фондом реализуются программы наставничества и отраслевых стажировок, в постоянном формате обновляется содержание курсов и кейсовых заданий на платформе «Лифт в будущее». Мы стараемся открыть доступ к знаниям, к получению опыта, которые не найти в школе, колледже и университете. Это та «удочка», которая позволит молодому человеку быть свободнее и осознаннее в выборе профессии, быть успешным на своём профессиональном пути», — комментирует президент БФ «Система» Лариса Пастухова.

В частности, фонд совместно с Агрохолдингом «СТЕПЬ» реализовал стажировочную программу в агроотрасли AgroCamp, участники которой прошли стажировку в одном из предприятий агрохолдинга, а лучшие студенты стали стипендиатами AgroCamp. Более того, БФ «Система» профинансирует стипендии для студентов бакалавриата по ИТ-специальностям и примет участие в реализации стипендиальной программы Segezha Group для студентов профильных профессиональных образовательных организаций в интересах лесной промышленности.

Группа МТС развивает обучающую программу для молодых специалистов MOOVE и магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе». Двухлетняя программа позволяет получить необходимые бизнес-навыки для запуска цифровых продуктов и управления своим стартапом. За три года существования программы МТС обеспечила возможность получения грантов на обучение более чем 180 студентам из различных регионов страны.

Пилотная стипендиальная программа Segezha Group, стартовавшая в 2022 году, охватывает шесть регионов присутствия компании: Республику Карелия, Красноярский край, Архангельскую, Вологодскую, Костромскую и Кировскую области. 38 студентов 2-4 курсов девяти техникумов и колледжей, получающих образование по техническим специальностям лесной промышленности, отобранных в качестве стипендиатов, получат возможность прохождения производственной практики на одном из предприятий лесопромышленного холдинга.

«Биннофарм Групп» с марта 2022 года выплачивает стипендию студентам 3–4 курсов Курганского промышленного техникума по специальности «Биохимическое производство». Очередной конкурс на получение стипендий от фармацевтического предприятия «Синтез», входящего в «Биннофарм Групп», планируется объявить в феврале 2023 года.

Кроме того, стипендии получают студенты Московского института электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ) и ряда других технических вузов, которые реализуют инновационные проекты по созданию программно-аппаратных решений.

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