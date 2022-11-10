Награда погибшего на Украине Владимира Столмова вручена родителям

Фото из архива семьи Столмовых, газета "Призыв" ВКонтакте.

Фото из семейного архива Столмовых. Газета "Призыв" ВКонтакте.

В Харовске вручена награда Родины родителям погибшего на Украине воина. За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и интересов страны, государственной наградой - орденом Мужества - посмертно награжден Столмов Владимир Анатольевич.

Награду получили его родители - Анатолий Александрович и Надежда Григорьевна. Сейчас они живут в Харовске. Здесь, на городском кладбище, и был похоронен их сын.

Государственную награду сына родители бойца получили из рук главы округа Олега Тихомирова и и.о. военного комиссара по Сямженскому, Верховажскому, Вожегодскому и Харовскому районам Александра Суворова, сообщает районная газета "Призыв".

Владимир родился в 1996 году в деревне Сорожино Харовского района. Учился в Сорожинской средней общеобразовательной школе имени И.Налетова, продолжил учебу в Вологодской кадетской школе-интернат в Соколе. Окончил Вологодский государственный университет. В 2018 году поступил на военную службу по контракту. Проходил службу в должности командира автомобильного отделения взвода материального обеспечения в г.Черняховске Калининградской области. 22 июля 2022 года при исполнении воинского долга Владимир погиб.

"Наш сын всегда был очень общительным, добрым человеком, у него было очень много друзей. После учебы в кадетской школе и окончании университета, он решил связать свою судьбу со службой в армии и не жалел об этом", - рассказывает мать бойца Надежда Григорьевна.

Глава округа Олег Тихомиров заверил семью, что все необходимые меры государственной поддержки будут оказаны, будет рассмотрен вопрос об увековечении имени погибшего воина.