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Общество10 ноября 2022 19:15

Награда погибшего на Украине Владимира Столмова вручена родителям

Харовчанин награжден орденом Мужества
Иван Чухнин
Фото из архива семьи Столмовых, газета "Призыв" ВКонтакте.

Фото из архива семьи Столмовых, газета "Призыв" ВКонтакте.

Фото из семейного архива Столмовых. Газета "Призыв" ВКонтакте.

Фото из семейного архива Столмовых. Газета "Призыв" ВКонтакте.

В Харовске вручена награда Родины родителям погибшего на Украине воина. За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и интересов страны, государственной наградой - орденом Мужества - посмертно награжден Столмов Владимир Анатольевич.

Награду получили его родители - Анатолий Александрович и Надежда Григорьевна. Сейчас они живут в Харовске. Здесь, на городском кладбище, и был похоронен их сын.

Государственную награду сына родители бойца получили из рук главы округа Олега Тихомирова и и.о. военного комиссара по Сямженскому, Верховажскому, Вожегодскому и Харовскому районам Александра Суворова, сообщает районная газета "Призыв".

Владимир родился в 1996 году в деревне Сорожино Харовского района. Учился в Сорожинской средней общеобразовательной школе имени И.Налетова, продолжил учебу в Вологодской кадетской школе-интернат в Соколе. Окончил Вологодский государственный университет. В 2018 году поступил на военную службу по контракту. Проходил службу в должности командира автомобильного отделения взвода материального обеспечения в г.Черняховске Калининградской области. 22 июля 2022 года при исполнении воинского долга Владимир погиб.

"Наш сын всегда был очень общительным, добрым человеком, у него было очень много друзей. После учебы в кадетской школе и окончании университета, он решил связать свою судьбу со службой в армии и не жалел об этом", - рассказывает мать бойца Надежда Григорьевна.

Глава округа Олег Тихомиров заверил семью, что все необходимые меры государственной поддержки будут оказаны, будет рассмотрен вопрос об увековечении имени погибшего воина.

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