В Череповце поселился ангел-музыкант

Вадим Германов, ВКонтакте.

Ангел-музыкант поселился в Череповце. "Новый герой появился и в Соляном саду. На скамейке центральной аллеи примостился Ангел музыки природы. ," - написал Вадим Германов ВКонтакте.

Вадим Германов, ВКонтакте.

Скульптура создана по эскизу петербургского художника-кукольника Романа Шустрова. Мастер – автор знаменитых ангелов, ставших символами Северной столицы.

Вадим Германов, ВКонтакте.

Ангел оказался непростым: "Наш хранитель – чуткий покровитель начинающих музыкантов. Считается, если потереть его ноги, то можно стать известным исполнителем. Достоверность этой легенды обязательно стоит проверить".

Изящный и трогательный ангел очаровал многих череповчан. Однако некоторых беспокоит его безопасность: "А камеры поставили?". Слищком уж хрупким выглядит новый обитатель Соляного сада.

В Петербурге установлены три ангела Романа Шустрова: «Петербургский», «Любашинский» и «Печальный ангел», которые часто называются новыми талисманами и символами города. Художник умер в 2020 году от коронавируса.