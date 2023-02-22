Вологодская область заняла третье место в СЗФО по объему ремонта автомобильных дорог за последние четыре года

Фото: пресс-служба ЗСО.

Вологодская область стала лидером в СЗФО по объему ремонта автомобильных дорог в 2019 - 2022 годы. Только в 2022 году отремонтировано 328 км дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». За счет средств субсидии из областного дорожного фонда приведено в порядок более 150 километров дорог местного значения. 39,4% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям, что выше планового показателя.

Такая информация прозвучала на 18-й сессии Законодательного Собрания. В рамках «Правительственного часа» состоялось обсуждение состояния и перспектив региональной дорожной сети. С докладом выступил заместитель губернатора Антон Стрижов.

Фото: пресс-служба ЗСО.

«По итогам последних четырех лет Вологодская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе и седьмое место в целом по стране по объему ремонта автомобильных дорог в рамках нацпроекта. Более того, по итогам соцопросов 66% жителей региона удовлетворены состоянием дорог, по этому показателю мы в десятке лучших. Эти значения демонстрируют, насколько велик масштаб работы, которая ведется по улучшению состояния дорожной сети. Особо радует, что наши граждане замечают изменения, хотя еще недавно тема дорог была одной из самых болезненных», - прокомментировал ситуацию председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Наиболее значимым объектом дорожной сети, сданным в прошлом году, стал Архангельский мост в Череповце стоимостью более 19 млрд рублей. Мост не только завершил создание транспортного кольца, связав четыре крупных микрорайона. Кроме того, мост связал Вологодскую область с центральными регионами страны.

В Вологде по поручению Президента ведутся работы по созданию малого транспортного кольца. Основным связующим звеном станет строящаяся улица Поэта Александра Романова. В конце текущего года улица должна быть сдана в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба ЗСО.

Хорошие дороги - это еще и безопасность. В своем докладе Антон Стрижов сообщил: по сравнению с 2021 годом общее количество ДТП с погибшими и пострадавшими снизилось на 20%, ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий – на 69%.

«В 2023 году объем средств регионального дорожного фонда составит 21,8 млрд рублей. Будут продолжены работы по ремонту дорог в ряде муниципалитетов. Местным бюджетам будет предоставлена субсидия в размере 5,3 млрд рублей на осуществление дорожной деятельности. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 249 километров на 56 участках региональных трасс. Всего по итогам 2023 года планируется привести в порядок не менее километров дорог по всему региону», - отметил Антон Стрижов, заместитель Губернатора Вологодской области.

Также в период 2022-2024 гг в рамках национального проекта запланирован ремонт 36 мостов по всей области. К ремонту выбраны сооружения регионального уровня, расположенные на дорогах, которые приведены или будут приведены в порядок в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели заложено 5,3 млрд рублей. Прорабатывается вопрос по увеличению числа мостов, включенных в нацпроект.