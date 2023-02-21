Вологодский губернатор Олег Кувшинников прокомментировал послание Президента РФ Федеральному Собранию

Фото: пресс-служба губернатора Вологодской области.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию. По его словам, "Это было сильное и яркое выступление лидера страны".

Вот что Олег Кувшинников рассказал из Москвы: "Первая часть Послания была посвящена специальной военной операции. Наше время — время кардинальных перемен в мире, время событий, от которых зависит будущее. Глава государства сегодня дал жесткий ответ всем, кто пытается расшатать ситуацию в нашей стране, поставить ее на колени. Такого не будет никогда! Большинство жителей России — настоящие патриоты своей Родины, которые поддерживают защиту Донбасса и защиту суверенитета России.

Большое внимание Президент РФ уделил поддержке военнослужащих и членов их семей. Поддерживаю Владимира Владимировича: семьи наших военнослужащих, участвующих в СВО, должны получать необходимую помощь максимально быстро. Президент РФ поручил создать для этого государственный фонд, который адресно будет поддерживать такие семьи. За каждой из них закрепят координатора..."

Вологодский губернатор отметил, что в этом направлении уже многое делается: "В нашем регионе такие меры поддержки уже действуют. Мы создали социальный паспорт семьи военнослужащего. В нем размещена информация о потребностях семьи, а также перечень оказываемых мер поддержки. Во всех муниципалитетах за такими семьями мы закрепили соцработников, которые оперативно реагируют на просьбы членов семьи..."

Комментируя слова Президента РФ о поставленной стратегической задаче — вывести экономику на новые рубежи, что это не только время ограничений, но и время возможностей, губернатор сказал, что Вологодская область, несмотря на санкции, продолжает динамично развиваться.

Он заверил, что регион выполним все поручения Президента Владимира Путина: "Продолжим строить школы, детские сады, ремонтировать и оснащать необходимым оборудованием медучреждения, дома культуры, приводить в порядок дороги. Обеспечим стабильное функционирование экономики страны и социальной сферы. Уверен, у нас все получится..."