Зоозащитники в Череповце выкрали щенка, чтобы спасти его

Фото: "Голос Череповца"

В Череповце волонтеры выкрали щенка от хозяйки - он содержался в невыносимых условиях.

Зооволонтер Наталья Холодная рассказала восьмимесячном щенке, с которым жестоко обращались. Он был привязан на цепочке длиной всего 10 см, комната не убиралась, а лапы у щенка были переломаны. Волонтеры вынуждены были задействовать участкового инспектора полиции. "Он был в шоке от увиденного", — рассказывает Наталья Холодная. Но пояснил, что забрать животное не вправе. По закону, изъять животное у хозяев просто так нельзя - нужно написать заявление в управление ветеринарии.

В итоге днем 20 февраля волонтеры сами съездили домой. Хозяйка, а это молодая девушка, была на работе. Двери открыла ее бабушка. Щенка забрали и сразу же повезли к ветеринару.

«Поверхностный осмотр показал, что у собаки сильный рахит, застарелые переломы костей передних лап и таза. К слову, бабушка хозяйки сказала, что переломы — дело рук внучки, она била собаку битой. Щенку около 8 месяцев, сейчас мы везем его на домашнюю передержку к людям, которые откликнулись на просьбу о помощи. Через два дня будет уже обстоятельный прием у ветеринара — с УЗИ, рентгеном и анализами. Возможно, щенку потребуется операция на лапы», — сообщает Наталья.

В итоге волонтеры оказались под ударом: хозяйка щенка написала на волонтеров заявления в полицию о краже и незаконном проникновении в жилище.

Волонтеры обратились к журналистам, чтобы придать историю огласке, они намерены привлечь хозяйку щенка к ответственности за жестокое обращение с животным.