В Вологду приезжает литературный секретарь писательницы Анастасии Цветаевой

Станислав Айдинян в Доме-музее М.Цветаевой в Москве в день рождения Анастасии Ивановны Цветаевой 2022 год. Фото: Ольга Кузнецова

В Вологду приезжает искусствовед, писатель, переводчик Станислав Айдинян. Он совсем молодым человеком стал работать литературным секретарем Анастасии Ивановны Цветаевой, был рядом с писательницей с 1984 года. Его по праву можно считать крупнейшим экспертом по творчеству Анастасии Ивановны. Он автор нескольких десятков публикаций, посвященных жизни и творчеству сестер Цветаевых.

Неоценим вклад Станислава Артуровича в издание произведений А.И. Цветаевой. Так, совместно с писательницей он участвовал в создании окончательной авторской редакции её романа «Amor». Является редактором, составителем, автором вступительных статей к книгам писательницы — «О чудесах и чудесном» (1991), «Непостижимые» (1992), «Неисчерпаемое» (1992), «Сказки» (1994), к книге стихотворений «Мой единственный сборник» (1995), «Александров» (2001), «Воспоминания» в 2-х томах (2008).

С 1992 года Айдинян — научный сотрудник и член ученого совета Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых в г. Александрове.

Его приезд в Вологду - первый. Но он живо интересовался спасением дома на улице Фрунзе в Соколе, где жила писательница. В планах Станислава Айдиняна - знакомство с городами Вологдой и Соколом, а также встреча с вологжанами. Станислав Айдинян расскажет о личности, творчестве и судьбе писательницы, ответит на вопросы.

Встреча состоится в воскресенье, 13 ноября, в 15.00, в литературной резиденции " Дом дяди Гиляя" (Вологда, ул.Чернышевского, 15).