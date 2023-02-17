В Череповце инспектор ПНД закрыла глаза на секс студента с восьмиклассницей

В Череповце инспектор ПНД скрыла факт секса мужчины с ребенком. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Следствие считает, что инспектор полиции города металлургов была с лета 2022 года в курсе о сексе 20-летнего парня с 14-летней девочкой. Женщина не предприняла мер по пресечению этих противозаконных действий. "Бездействие должностного лица повлекло продолжение совершения преступления в отношении несовершеннолетней, подорвало и дискредитировало авторитет правоохранительных органов", - отмечает ведомство.

На череповчанку возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Ей грозит до 4 лет лишения свободы. На данный момент избирается мера пресечения для 34-летней подозреваемой. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и способствовавшие ему условия.

Героя истории в этом году уже осудили по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".