Тотьмичка обратилась к спикеру ЗСО по вопросу подключения газа

Фото: www.vologdazso.ru

Помочь с вопросом газификации дома попросила жительница Тотьмы. Она пришла на прием к председателю Законодательного Собрания области Андрею Луценко в Региональной общественной приемной Партии «Единая Россия».

Тотьмичка Елена Придвижкина с 2020 года строит дом на улице Октябрьской. Однако не может добиться подключения газа: он не подведен к ее участку, хотя соседи уже подключены. Об этом сообщает сайт ЗСО.

«Без отопления мы не можем выполнить внутреннюю отделку. Уже несколько лет здание не отапливается. Появилась плесень. Не можем работать дальше. Несколько раз обращались в районную газовую службу, в администрацию города. В соседних домах такой проблемы нет, они к газу подключены. Сейчас заключили договор, по которому работы обещают выполнить до конца 2023 года. Но я опасаюсь, что в указанный срок работы выполнены не будут», - прокомментировала Елена. По словам начальника юридического отдела компании «Газпром газораспределение Вологда» Алексея Рычкова, пропускная возможность сетей недостаточна для подключения. Но техническое решение есть:

Фото: www.vologdazso.ru

«На территории необходимо выполнить работы по строительству двух закольцовок с переходом на высокое давление. Сейчас просчитываем сроки выполнения. Планируем подвести газ к дому в этом году до наступления холодов».

Андрей Луценко попросил газовиков взять на контроль этот вопрос. "Договорились с заявительницей быть на связи и держать нас в курсе на всех этапах работ. Думаю, специалисты ответственно подойдут к своим обязанностям и задержек в сроках не будет», - прокомментировал спикер ЗСО.