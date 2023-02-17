Будут ли дома из CLT-панелей строить в Архангельской области?

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») и правительство Архангельской области изучают возможности развития деревянного домостроения в регионе с опорой на передовые технологии. В фокусе внимания – участие холдинга в программах расселения граждан из аварийного жилья и строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В настоящее время рассматриваются возможные площадки под строительство, прорабатываются технические детали будущего проекта. Уже разрабатывается эскизный проект типового здания ФАП по концепции деревянных CLT-модулей. Скоро может начаться их возведение.

Технология с использованием CLT-панелей позволяет возводить здания высокого качества и имеет целый ряд преимуществ по сравнению с железобетонными конструкциями. Это огнестойкость, сейсмостойкость, отсутствие усадки, сопоставимая с железобетоном прочность – при этом они в пять раз легче. Благодаря этой особенности при их возведении требуется меньше строительной техники, работы могут вестись на облегченных или уже существующих фундаментах. Мировой опыт доказывает, что здания из CLT могут простоять без капитального ремонта около 50 лет.

Заводское качество панелей экономит время и материалы при внутренней отделке помещений – в качестве «финишного» покрытия служит сама панель. Дерево создает приятный микроклимат, регулирует уровень влажности в помещениях. При этом высокоточные станки на предприятии вырезают в панелях дверные и оконные проемы, отверстия для инженерных коммуникаций. Собирается здание легко – как конструктор, причем даже в зимний период. В целом, строения из CLT возводятся в четыре раза быстрее, чем традиционные из железобетона.

CLT-дома отличаются высокой энергоэффективностью: им присваивается класс «А+». Так, уже сданный Segezha Group в эксплуатацию жилищный комплекс в г.Сокол Вологодской области показал снижение расходов на отопление более чем в два раза.

«Возможность проектирования, производства и строительства зданий силами одного холдинга значительно упрощает процесс возведения фельдшерско-акушерских пунктов в отдалённых районах нашей страны. Система «одного окна» гарантирует строгое соблюдение сроков и условий государственной программы. Уверена, что технология CLT позволит решить еще одну задачу – обеспечить качественным жильем медицинских специалистов в регионах. К объекту здравоохранения, возведенному из CLT, можно оперативно пристроить комплекс жилых помещений для врача и его семьи. Качественное решение жилищного вопроса станет для многих весомым аргументом «за» работу в сельской местности», - уверена Маргарита Ли, вице-президент Segezha Group.

Инициативы в сфере деревянного домостроения получают поддержку на самом высоком государственном уровне. Так, в ходе совещания по развитию лесопромышленного комплекса 10 февраля 2023 года Президент России Владимир Путин отметил: «Хорошие перспективы для деревянных домов есть в расселении аварийного жилья, – тоже мы сегодня об этом говорили, – в создании ФАПов и других социальных объектов». Принятые Президентом России решения позволят предприятиям даже в столь сложное время, связанное с санкционным давлением на наше государство, развивать производство и создавать новые рабочие места.

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