Социальные паспорта для семей военнослужащих появятся на Вологодчине к 15 ноября

Фото: Олег Кувшинников, ВКонтакте. Фото: другой источник.

В Вологодской области вводят социальные паспорта для семей военнослужащих. В документе будут прописаны меры все поддержки мобилизованных и членов их семей.

«Социальные паспорта» должны быть готовы до 15 ноября. Такую задачу губернатор Олег Кувшинников поставил специальному представителю по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александру Ершову.

Напомним, Президент РФ поручил главам регионов усилить меры поддержки семей мобилизованных. Эти меры должны быть действенными.

Социальный паспорт поможет специалистам иметь полную информацию о потребностях каждой семьи. Там же будут прописаны возможные меры поддержки. кроме того, здесь можно будет оценивать качество оказываемой помощи и получать обратную связь от семьи.

Напомним, в меры поддержки входят: единовременная выплата мобилизованным в размере 100 тысяч рублей, и ежемесячная выплата в 10 тысяч рублей, содействие в получении медицинской помощи, внеочередное предоставление членам семей социальных услуг в стационаре и на дому.

Также в список мер поддержки входит адресное сопровождение семьи, ознакомление с федеральными мерами поддержки, бесплатная юридическая помощь, бесплатные билеты на концерты и выставки вологодских учреждений культуры, предоставление технических средств реабилитации участникам СВО, получившим увечье в ходе спецоперации, а также членам их семей.

Кроме того, будут внесены в паспорт и новые меры поддержки семей военнослужащих, в том числе первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатное проживание в общежитиях для студентов ссузов. Кроме того, дети участников СВО будут получать бесплатные путевки в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания.