В Вологде заботятся о молодых педагогах

Вологодская области попала в топ-12 регионов страны, реализующих наиболее успешные меры поддержки учителей по результатам мониторинга Министерства просвещения.

В Вологде самая востребованная льгота для приезжих педагогов - частичная компенсация аренды жилья. Ей уже воспользовались 115 специалистов из детских садов и школ, в том числе 67 учителей. Город покрывает до 75 % от платы за квартиру, но не более 9 тысяч рублей в месяц.

Благодаря этой мере поддержки молодые педагоги приехали работать в областной центр из разных уголков страны и Вологодчины.

Екатерина Древель окончила в Симферополе Крымский федеральный университет по специальности «учитель английского языка и литературы», сейчас живет и работает в нашем городе. «У меня мама родом из Вологды, и каждое лето мы приезжали сюда на каникулы. Поэтому вопроса, куда пойти работать, у меня даже не возникло — Вологда была моей давней мечтой. И вот после окончания университета я в августе 2022 года приехала устраиваться сюда на работу, даже не зная, что предусмотрена какая-то компенсация на наём жилья педагогам. И когда директор мне об этом рассказал, я очень обрадовалась! Я получаю в качестве компенсации 7,5 тысячи рублей. Да, это не максимум, не 9 тысяч, но всё равно больше половины моих расходов на жильё. И существенное подспорье моему бюджету. Я сейчас преподаю английский параллелям 2, 4, 5-х классов, и меня всё устраивает — мечта сбылась! Вологда мне нравится, в том числе отношением и вниманием к приезжим», — говорит педагог.

По словам Мэра Вологды Сергея Воропанова, компенсация педагогам за наём жилья сохранена и на 2023 год. В бюджете на эти цели предусмотрено более 15,5 млн рублей.

Претендовать на компенсацию аренды жилья могут учителя и воспитатели, которые нуждаются в жилом помещении, заключили трудовой договор с учебным заведением Вологды после 1 марта 2019 года и получили соответствующее ходатайство руководителя учреждения. Получить консультацию можно по тел. 8 (8172) 72-12-75.