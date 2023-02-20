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Общество20 февраля 2023 6:20

Президент поддержал предложения Алексея Нечаева по развитию промышленности

Как это поможет жителям Вологодской области?
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Президент России Владимир Путин встретился с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Нечаев представил главе государства меры по поддержке промышленников и предпринимателей в регионах России. Одним из главных принципов он назвал протекционизм в отношении отечественных производителей. Среди предложений Нечаева — ввести заградительные пошлины для иностранных производителей, чтобы дать возможность предпринимателям в регионах производить и продавать больше отечественных товаров.

«Встреча с Президентом подтвердила, что в главном мы сходимся: победить может только сильная независимая Россия – страна со свободной рыночной экономикой и технологической самостоятельностью. Сейчас Владимир Путин работает над обеспечением полного суверенитета страны. Мы этот курс поддерживаем. Нам нужна не мобилизационная экономика, а новая промышленная политика, новая индустриализация и протекционизм. Полный переход на военные рельсы только навредит. Мы строим мирную, богатую и процветающую страну для наших детей и внуков», – отметил Нечаев по итогам встречи.

Президент одобрил идеи Алексея Нечаева, но отметил, что делать это нужно аккуратно и без вреда для людей.

«Совершенно согласен с Президентом, что такой протекционизм должен быть умным. Его нужно проводить тонко, и только в отношении верхнего сегмента товаров, которые касаются малого количества людей. Чтобы не выросли цены и не опустели прилавки», – пояснил лидер фракции.

Лидер Новых людей также рассказал Владимиру Путину о промежуточных итогах образовательной программы «Я в деле», старт которой Президент поддержал еще в 2022 году. Спустя год программа реализуется партией «Новые люди» и благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки России уже в 62 регионах страны. Участниками программы стали более 85 тысяч студентов и школьников.

Президент поддержал предложение Алексея Нечаева о расширении программы «Я в деле» ещё на 10 регионов России, в том числе на новые территории. По мнению лидера Новых людей, программа олицетворяет новое явление «деятельного патриотизма» среди молодёжи.

«Молодые люди видят, что возможности для самореализации в России есть. И я уверен, что мы сможем сделать это ощущение для них еще более правдивым – помочь им поверить в то, что можно состояться и быть успешным здесь, в своей стране. И пусть уехавшие из России позавидуют тем, кто остался, хоть и светлой завистью. Здесь, в России, они точно нужны больше, чем где-то», – уверен Нечаев.

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