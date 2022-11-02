Дмитрий Белых из Великоустюгского района борется за звание "Народный участковый"

Фото: пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Вологжанам предлагают поддержать Дмитрия Белых. На сайте "Комсомолки" стартовало голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции страны. Это финальный этап конкурса «Народный участковый». За звание лучшего участкового уполномоченного полиции страны во время заключительного тура будут бороться представители каждого регионального подразделения МВД России. Все они – победители региональных этапов, которые по традиции проводились в формате онлайн-голосования. Вологодскую область на конкурсе представляет старший участковый уполномоченный ОМВД России по Великоустюгскому району капитан полиции Дмитрий Белых.

Дмитрий Николаевич проходит службу в органах внутренних дел с 2007 года.

Территория его обслуживания как старшего участкового уполномоченного полиции – административный участок № 19. Он включает в себя населенные пункты Усть-Алексеевского сельского поселения Великоустюгского района, где проживают свыше 1,5 тысяч человек.

За годы службы Дмитрий Николаевич неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Руководство отмечает снижение количества преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких на закрепленном за Дмитрием Николаевичем административном участке, проведение качественной профилактической работы.

"Это исполнительный, ответственный, опытный и трудолюбивый сотрудник, не считающийся с личным временем при решении служебных задач. Он готов всегда помочь и поддержать коллег. Он прекрасно знает местных жителей и обслуживаемую территорию,"- характеризует начальство офицера.

Особое внимание участковый уделяет предупреждению и профилактике преступлений. Для этого все состоящие на различных видах учета - под его особым контролем.

Дмитрий Николаевич осуществляет взаимодействие и работу с различными общественными организациями и объединениями. Одним из главных своих достижений в своей работе капитан Белых считает установленные доверительные, доброжелательные отношения с жителями, что очень помогает ему в оперативно-служебной деятельности, в том числе в раскрытии в кратчайшие сроки преступлений, что приносит эмоциональное удовлетворение от работы.

Проголосовать за народного участкового можно на сайте Комсомольской правды.