Вологжанка выступила на "Поле Чудес" с народной песней

Фото: группа «Великий Устюг и Великоустюгский район» ВКонтакте

Уроженка Великого Устюга попала на популярную телепередачу «Поле чудес». Елена Пятницкая - активный член Вологодского землячества Москвы. Выход эфира с вологжанкой на экраны запланирован на 11 ноября на Первом канале.

«С детства помню, как собирались и смотрели всей семьей игру "Капитал-шоу «Поле чудес»" на Первом канале. Могла ли я думать о том, что через несколько лет окажусь в студии и приму участие в этой, давно ставшей народной, телепередаче?» – рассказала в соцсетях героиня телеэфира.

Наша землячка хоть и не дошла до финала, но удивила Леонида Якубовича красивейшим исполнением народных песен. Девушка поет с детства и выросла в семье, где пели все. В московском институте изучение любимого предмета продолжила на специальности «сольное народное пение». В 2014-2019 годах была солисткой фолк-группы «Славяне» народной артистки России Надежды Бабкиной и объездила всю страну, став лауреатом многочисленных песенных фестивалей.

Вологжанка стала звездой каждого культурного мероприятия Вологодского землячества Москвы. Вот и сейчас коллеги по общественной организации пришли поддержать Елену на съемки «Поле чудес».