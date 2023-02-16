На Вологодчине подвели итоги работы Молодежных парламентов за 2022 год

В Вологодской области 16 февраля подвели итоги работы молодых парламентариев в округах и районах области за прошедший год. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона.

Участниками первого в наступившем году заседания регионального Молодёжного парламента стали молодые активисты из различных муниципалитетов, председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, депутаты-члены попечительского совета Антонина Фёдорова, Елена Быкова и Алексей Маслов.

Андрей Луценко назвал 2022 год для молодёжных парламентов успешным. На местных выборах осенью все 18 молодых парламентариев, которые были кандидатами, получили депутатские мандаты в муниципальные представительные органы.

«Наша совместная работа, деятельность молодёжных парламентов районных центров и области даёт хороший результат. Те компетенции и навыки, которые вы осваиваете здесь, участвуя в нашей совместной работе, помогают в вашей взрослой жизни. Ставьте перед собой максимальные задачи, тогда найдутся способы и ресурсы для их выполнения! - напутствовал участников заседания Андрей Луценко. – Особо хочется отметить Череповец, Белозерский округ и Кирилловский район. Команды парламентариев в этих муниципалитетах продемонстрировали в 2022 году лучшие результаты. Например, в Череповце ребята из молодёжного парламента реализовали более 90 проектов и мероприятий, охват участников которых превысил 23 тысячи человек!»

В Белозерске к участию в проектах активисты привлекли более пяти тысяч человек. Благоустройство большого парка, участие в программе «Народный бюджет» - всего порядка сорока мероприятий.

В Кирилловском районе парламентарии привели в порядок практически все памятники воинам Великой Отечественной войны, благоустроили детские площадки. К совместной работе были привлечены более четырёх тысяч человек.

Андрей Луценко поблагодарил парламентариев за работу и вручил награды.

Особого внимания, по мнению председателя попечительского совета, заслуживает проект по правовой грамотности, в рамках которого программы «по возрасту» разработаны для школьников, студентов системы среднего профессионального образования. Для взрослого населения организованы правовые рубрики, где даются разъяснения по самым различным ситуациям, начиная с бытовых: при каких случаях стоит обращаться к юристу или самим защитить свои права. Кроме этого, молодёжные структуры подключились к масштабному проекту по финансовой грамотности, проводимому Банком России для защиты людей, особенно пожилого возраста, от дистанционного мошенничества.

«Молодёжное наставничество» - ещё один из планируемых проектов. По словам Татьяны Малышкиной, молодёжные парламенты возьмут шефство над определёнными территориями, будут работать над их благоустройством.