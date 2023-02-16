О льготах участникам боевых действий и им родным рассказал главный пенсионер Вологодчины

Александр Болотов, ВКонтакте.

Россия воюет и поддерживает своих защитников множеством социальных привилегий. По информации председателя Партии пенсионеров Вологодской области Александра Болотова "не всегда исполняется Закон, не до всех доходят положенные льготы". Он напомнил, какие льготы и права тем, кто заслужил, защищая Родину, их родным и близким, положены от государства. Напомним, для получения льгот нужно иметь удостоверение ветерана боевых действий. Чтобы его получить, нужно обратиться в военкомат. Удостоверение бессрочное и действительно на всей территории Российской Федерации.

Вот какую информацию сообщает Александр Болотов на своей страничке:

1. Коммунальные и жилищные льготы.

Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию ЖКУ в размере 50%. Это касается и платы за наем жилья, и взноса на капремонт.

Все ветераны боевых действий имеют право на единовременную выплату на строительство или покупку жилья (нуждающиеся в улучшении жилищных условий).

2. Налоговые льготы.

Ветераны боевых действий освобождены от налога на одну квартиру, один дом, один гараж и земельный налог не больше 6 соток. Если площадь участка больше, то налог начислят только за те сотки, что «сверху».

Ежемесячные денежные выплаты не облагаются НДФЛ. На другие доходы ветеранов положен стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей.

Транспортный налог.

Они зависят от региона. В Вологодской области ветераны полностью освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства, (при наличии в собственности нескольких транспортных средств - по выбору налогоплательщика).

3. Медицинские льготы.

Ветераны боевых действий после выхода на пенсию могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы.

Кроме того, им вне очереди оказывают медицинскую помощь в рамках программы госгарантий. Они могут бесплатно получить протезы и протезно-ортопедические изделия: костыли, трости, специальную обувь, стельки и тому подобное, кроме зубных протезов. Если ветеран боевых действий купил протез (кроме зубных протезов) за свой счет, ему компенсируют стоимость.

4. «Рабочие» льготы.

Можно брать ежегодный отпуск в удобное время. Также ветераны имеют право на отпуск до 35 дней за свой счёт. Аналогичные отпускные льготы положены по закону и жёнам военнослужащих: они имеют право отдыхать в даты, совпадающие с отпуском мужа.

Получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя.

5. Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.

Выходя в запас, военнослужащие со статусом ветерана боевых действий получат единовременное пособие. В среднем оно составляет 5 215 рублей.

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2023 года ежемесячная денежная выплата составляет 3896,19 рублей.

Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32 % от размера социальной пенсии.

Набор социальных услуг является неотъемлемой частью ежемесячной денежной выплаты. По желанию гражданина может предоставляться в натуральной или денежной форме.

Стоимость полного набора с 1 февраля увеличится до 1469,74 рублей:

- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий – 1132,3 рубля;

- предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 175,12 рублей;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 162,59 рубля.

6. Льготы в юридической сфере.

В Вологодской области, согласно закону, адвокаты оказывают ветеранам боевых действий бесплатную юридическую помощь в виде устного и письменного консультирования, составления правовых документов, представительства в судах, других органах и организациях, если такая помощь необходима для разрешения вопросов, связанных с предоставлением им мер социальной поддержки.