Под Вологдой 25-26 февраля пройдет широкая масленица

Фото Музей Семенково ВК

В Вологодском округе на 25-26 февраля, в субботу и воскресенья, запланирован праздник Масленица. Мероприятия пройдут в архитектурно-этнографическом музее «Семенково» начиная с полудня.

Фото Музей Семенково ВК

Ожидается сбор и шествие масленичного поезда, запуск мельницы, народные игры, катание с гор и на лошадях, аттракционы, молодецкие забавы, ряженые, штурм снежной крепости, мастер-классы, деревенские интермедии, выпекание Блина – великана, прощальный костер и многое другое.

"В северных деревнях начала 20-го века «Масленицу – Блиноеду» встречали и провожали со всеми почестями! Катания с гор, конные выезды, уличные гуляния, гостевания родственников и семейные застолья, ритуалы с молодоженами и обрядовый костер – все направлено на пробуждение земли – матушки и богатый урожай", – отмечают сотрудники музея.

Подробная программа мероприятий на сайте музея.