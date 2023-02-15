Стали известны имена героев, спасших вологодскую библиотеку от горящего матраса

Раньше пожарных на месте оказались настоящие мужчины. ВКонтакте, Библиотека №6 города Вологды.

Стали известны имена героев, которые спасли горящую библиотеку. Напомним, ЧП случилось 14 февраля на улице Пролетарской. Инцидент попал на камеры наблюдения: на окно недавно отремонтированной библиотеки приземлился горящий матрас. На помощь растерявшимся библиотекарям пришли прохожие. Сегодня стали известны их имена. Вот что сообщается в группе библиотеки №6 ВКонтакте.

"Праздничный день для книголюбов оказался совсем не праздничным. Сегодняшнее утро для сотрудников библиотеки началось со слов "ПОЖАР". Нерадивый сосед с верхнего этажа сбросил к нашим окнам горящий матрас. Огонь перекинулся на окно. И если бы не оказавшиеся рядом с библиотекой в этот момент молодые люди, "Книжный экспресс" ждала бы печальная участь.

Мы от всего сердца благодарим Егора Молчанова и Алексея Фёдорова за то, что не прошли мимо и своими силами и сподручными средствами устранили возгорание. Спасибо за ваше неравнодушие. Вы наши герои!

P.S. Страшно представить, что могло бы произойти, если бы эти люди не оказались рядом. Потому что многие просто прошли мимо..."

На один день библиотеке пришлось закрыться - оплавилось и закопчено окно. Но сейчас она работает по обычному расписанию.

Об инциденте рассказал мэр Вологды, разместив в сетях видео. "Не понимаю", - резюмировал он поступок обитателя верхнего этажа.

Однако кто-то считает, что выброшенный из окна матрас - единственно правильный выход для того, кто его выбрасывал. Возможно, это спасло ему жизнь: в задымленном помещении человек быстро теряет сознание и гибнет.

P.S..Надеемся, с ним все в порядке. По крайней мере, в сводках гибель человека на улице Пролетарской не значится.

С соседа библиотекари намерены взыскать причиненный ущерб. Ранее они пытались взыскать 500 рублей за изломанный журнальный столик - женщина-инвалид нечаянно его поломала.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на пожар выезжало 7 единиц техники, 26 чел. личного состава. Предварительная причина: неосторожно обращение с огнём. Пресс-служба рассказала о причинах переполоха: "ЧП случилось 14 февраля в 10 час 08 минут. Матрас загорелся в 3-х комнатной коммунальной квартире на 3-м этаже 3-этажного многоквартирного жилого дома. Общая площадь пожара – 10 кв. м. Повреждены диван, матрас, постельные принадлежности. В помещении библиотеки: обуглена оконная рама с внешней стороны, треснуло стекло..."

Фото: МЧС.