В Вологде психа, убившего четверых человек, отправили на лечение

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде суд признал собранные следователями доказательства достаточными для принудительного заключения 65-летнего мужчину в психиатрическую больницу.

Вологжанина обвиняют по статьям "Незаконное хранение взрывчатых веществ", "Незаконные переделка огнестрельного оружия и изготовление боеприпасов", "Покушение на убийство нескольких лиц", "Убийство нескольких лиц", "Похищение паспорта и личных документов" – 2 эпизода, "Кража с банковского счета", "Кража" – 2 эпизода, "Незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Подробности рассказала пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Напомним, 26 ноября 2021 года в двух молодых людей на земельном участке на 1-м Турундаевском переулке открыл стрельбу подозреваемый. 29-летний мужчина скончался, его 33-летний друг сумел спастись. Оперативники вышли на странного хозяина участка, который активно складировал там строительный и бытовой мусор, металлолом. Во время задержания он был одет в женские вещи и туфли. Вологжане также знали его, как странного мужчину на велосипеде.

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

По другому адресу, в квартире подозреваемого следователями были обнаружены телефон убитого, оборудование и комплектующие для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов, найдены документы двух жителей Грязовецкого района, 38-летнего мужчины и 37-летней женщины. Их останки нашли при осмотрах объектов недвижимости и транспортных средств вологжанина.

Кроме того, суд установил, что мужчина незаконно хранил по месту жительства охотничий порох. Имея навыки в обработке металла и инженерное образование, он переделал имевшийся у него охолощенный автомат в пригодное для боевой стрельбы состояние и изготовил патроны к нему, оружие и боеприпасы носил при себе.

Днем 17 ноября 2021 года фигурант, находясь на участке своего дома, заметил подъехавшего для сбора металлолома на грузовом автомобиле ранее незнакомца и выстрелил ему в голову. Он расчленил тело убитого и спрятал останки. Вещи, документы и автомобиль - похитил. В магазинах мужчина расплачивался с помощью банковской карты погибшего. Спустя несколько дней фигурант из того же оружия ранил собиравшего на его земельном участке металлолом 17-летнего вологжанина. Мальчику удалось убежать - о произошедшем правоохранителям он не сообщил.

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Позже злоумышленник застрелил прибывших на его участок с аналогичной целью 2 жителей Грязовецкого района. Тела их расчленил и спрятал в своем грузовике. Паспорта забрал себе. При проверке фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений, оказалось, что он в октябре 2019 года пытался убить 27–летнего уроженца Междуреченского района. Получив огнестрельное ранение, пострадавший убежал и своевременно получил медицинскую помощь.

Комплексная стационарная комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза заключила, что у мужчины психическое расстройство. Он представляет особую опасность для себя и окружающих.

Суд решил направить мужчину на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.