В Вологде представят три выставки в одной галерее

Запланирована концертная программа! Фото: Евдокия САХАРОВА

В областной столице 15 февраля в 18:00 в Галереи-студии "Наш ХХI век", что на Воркутинской, 7, разом откроются три выставки. Здесь вологжанам и гостям города представят персональную выставку работ Сергея Лаврентьева, богатую коллекцию подаренных галерее картин самых разных художников и выставку детских работ. И конечно, на открытии всех ждет большая концертная программа.

Со страницы галереи

Персональная выставка члена Союза художников России Сергея Лаврентьева — это событие для Вологды. “Вологодский Малевич” — так Сергея Лаврентьева назвали современники.

Директор галереи Сергей Орлин определил концепцию представленной выставки: “Работы Сергея Лаврентьева — это творчество в чистом виде. Свободе художника, внешней и внутренней, свободе обращения с материалами и инструментом, я уверен, завидуют многие. Не видеть преград, не сдерживать себя границами — явными и мнимым, это свойство большого художника... Очень важно нам не разминуться с таким явлением”.

С. Лаврентьев, Караоки 2003 г

Экспозиция так и называется — “Вне рамок”. На ней представлены 50, главным образом, большеформатных работ художника, дающих представление о целом пласте российского современного искусства.

Лаврентьев Сергей Владиленович в 1960 году родился в городе Шуя Ивановской области.

В 1983 году окончил живописное отделение Ивановского художественного училища, переехал в Вологду, где и живет по настоящее время.

Сергей Лаврентьев создает картины в техниках темперной, масляной, акриловой живописи, живописи по ткани — батика. Работает в жанрах портрета, натюрморта, пейзажа, выполняет экспериментальные композиции, коллажи из дерева, песка, битума, железа. В своих полотнах и объектах он продолжает традиции разных течений европейского и русского авангарда XX века: примитивизма, экспрессионизма, абстракционизма, поп-арта.

С. Лаврентьев, Вологодская красавица, 2003 год

Любимые модели Сергея: хлеб, бутылка, рыба, чаша, конь, женщина, цветы. Все это лишь достаточно условная форма для передачи внутреннего состояния художника.

Произведения Сергея Лаврентьева ценятся и находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Вологодской областной картинной галереи, АНО Арт Галереи-студии "Наш XXI век", Вологодского музея-заповедника, галереи «Красный мост» в Вологде, Череповецкого музейного объединения, Переславском музее-заповеднике, Шуйском мемориальном музее М. В. Фрунзе, в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка подаренных галерее картин — это уникальное собрание разноплановых работ, разных художников, разных возрастов и направлений. Но объединенных одним — любовью к творчеству, к живописи. В экспозицию вошли более 250 произведений из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов и населённых пунктов России. Многие художники уже не первый раз выставляются в Арт-галерее XXI век: Виктор Седов, Дмитрий Коротовских, Александр Белодарский и другие. Большое количество новых имен из самых разных уголков России.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Детские работы, представленные в галерее, поражают своей открытостью, смелостью и незамутненностью. Взрослым дается шанс посмотреть на мир глазами детей, вспомнить себя в их годы: о том, как удивителен и огромен мир. Кстати, с Сергеем Лаврентьевым у юных художников больше общего, чем может показаться: ведь дети свободны, не зажаты рамками, не задавлены авторитетами. И от, нас, взрослых зависит — каков их будет первый опыт общения со зрителем. А что он должен быть — ясно, без сомнения, каждому.

В рамках выставки пройдет конкурсный просмотр представленных работ, который выявит лауреатов и победителей в каждой своей номинации. Представлены детские рисунки от Школы искусств им. В.П.Трифонова, Художественной школы им.В.Н.Корбакова, Студии ИЗО "Палитра" из поселка Васильевское Вологодского округа ДК "Современник".

На торжественном открытии с приветственным словом выступит директор галереи Сергей Орлин. В концерте участвуют ученики и преподаватели Детской школы искусств им. В.П. Трифонова. Задорные народные и эстрадные танцы представят учащиеся Детской хореографической школы "Пируэт". Студентка Вологодского государственного университета Ксения Виноградова исполнит народные песни в обработке гения русской музыки С.В. Рахманинова. Любителей гитары порадуют участники Клуба любителей музицирования "Гитара для всех". Чарующая пластика индийского танца и ритмы афро-джаза от Дома Танца "ИндиGo" не оставят вас равнодушными.

Открытие состоится 15 февраля в 18:00. Выставка будет работать до 15 марта.

Ждем вас по адресу: г.Вологда, ул.Воркутинская, 7. АНО Арт Галерея-студия "Наш ХХI век".

Справки по телефону: +7 (911) 522-65-13.

Фото: Евдокия САХАРОВА

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