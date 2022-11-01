В Вологде запустят обновленную маршрутную сеть общественного транспорта

Фото: администрация города Вологды

В Вологде 31 октября представили обновленный вариант маршрутной сети общественного транспорта. Исследование и разработка проекта были проведены по инициативе Администрации города Вологды специалистами Вологодского государственного университета. Подробности сообщила пресс-служба Администрации города.

Разработчики предложили продлить 6 существующих маршрутов и добавить 4 новых. Получившееся решение обсудили представители городской власти, депутаты, перевозчики, представители ТОС, Общественного совета, молодёжных сообществ.

«В основе маршрутной сети лежит изучение потребностей населения. Мы проделали большую работу: провели опросы на остановках, в интернете, получили матрицу корреспонденции. В анкетировании приняли участие более 8500 вологжан. Жители присылали нам письма с пожеланиями и указаниями проблем текущей маршрутной сети. Мы пошли путем сохранения лучшего, старались выбрать тот вариант, который похож на существующие маршруты. Были выявлены накопленные за многие года проблемы. Но, надеюсь, основную их часть мы решили», - рассказал научный руководитель проекта, преподаватель кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства Вологодского государственного университета Анатолий Востров.

Было решено продлить маршруты № 19, 22 и 12 по улице Возрождения до Рождественского парка, маршруты № 12 и 27 до улицы Петрозаводской, маршруты № 8 и 19 до дома по улице Карла Маркса, 123. Работы стартуют 1 декабря.

«Разработчик принял решение максимально сохранить все действующие маршруты, чтобы не вносить кардинальных изменений, и схема оставалась привычной для вологжан. Изменения коснулись небольшой части маршрутов, мы рассматриваем существующую застройку и расширение города. С 1 декабря мы начнем внедрение новой схемы. В этом году установим дорожные знаки, в следующем запланируем в бюджете средства для установки полноценных остановочных пунктов, оборудованных заездными карманами и павильонами. Это станет первым шагом в реализации новой схемы», - прокомментировал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Гостинцев.

После завершения строительства улицы Поэта Романова предлагается изменить маршрут № 20 и пустить автобус по ней, что позволит соединить 6-й микрорайон и микрорайон ПЗ (6 мкр. - Конева - Романова - Ярославская - Ленинградская – ВПЗ). От маршрута № 15 хотят отказаться в связи с его невостребованностью и направить свободные автобусы на маршрут № 12. Кроме того, предлагается создать маршруты: №17, который направится от 6 микрорайона - ВоГУ – Пугачева – Дальняя; маршрут, который соединит мкр. Лукьяново (Берег), поликлинику № 1 на ул. Мальцева и ГРС; маршрут № 10 по улицам Ленина, Мира, Октябрьская, Ленинградская, Петина, Гагарина, Преображенского, Окружное шоссе. Он должен решить проблему жителей Ковырино - для них сейчас нет автобусов, идущих на улицы Ленинградскую, Псковскую и Окружное шоссе. Маршрут предлагают закольцевать.

В предложенной схеме учитывается возможность возобновления троллейбусного маршрута № 1. Его хотят пустить от ВПЗ по ул. Ленинградская, Октябрьская, Герцена, Зосимовская и до вокзала.

«Один из вопросов, который удастся решить благодаря этой схеме, - это маршрут по улице Ленинградской и на вокзал. Было много обращений от вологжан с вопросами- как добираться до вокзала, Ростелекома. Много частных медицинских клиник открылось на Герцена, поэтому общественный транспорт пойдёт по Герцена до Зосимовской, повернув на вокзал. Также хочу подчеркнуть - одно дело теория, но необходимо реализовать данные идеи на практике так, чтобы было комфортно и перевозчикам, и жителям», - отметил заместитель председателя Вологодской городской Думы, председатель постоянного комитета по городской инфраструктуре Сергей Чуранов.

Участники обсуждения предложили добавить на некоторые маршруты дополнительные автобусы для сокращения интервала. Прозвучала идея взять на контроль частных перевозчиков, чтобы расписание можно было отследить в реальном времени на онлайн-картах.

Жители Ананьино предложили проложить маршрут автобуса 37Э через их микрорайон, таким образом можно будет быстрее добираться до больничного комплекса на Пошехонском шоссе. На данный момент такой путь занимает два часа. Все предложения взяты специалистами Департаментом городского хозяйства в проработку.