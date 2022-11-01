Ассоциацию Совет муниципальных образований Вологодчины отметили на федеральном уровне

Вологжане представили опыт работы Ассоциации Совет муниципальных образований Вологодской области на площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Проделанную работу оценили на федеральном уровне. Об этом сообщила пресс-служба Вологодской городской думы.

Программу Вологодской области представили председатель Правления АСМО региона, глава Вологды Юрий Сапожников, глава Кадуйского муниципального округа Светлана Грачева и глава сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского района Андрей Тюляндин.

На совещании главным вопросом стало принятие закона о единой системе публичной власти.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и Председатель Правления Ассоциации Иван Цецерский положительно оценили работу, проводимую в области.

«Кроме того, доложили о реализации национальных и региональных проектов, развитии инфраструктуры и о самом главном сейчас – помощи мобилизованным, их семьям и близким. В Вологодской области выстроена система помощи семьям бойцов. За ними закреплены сотрудники социальных служб. На местном уровне тоже предоставляется ряд льгот. Со своей стороны депутаты городской Думы знакомятся с семьями на территориях своих избирательных округов, чтобы собрать вопросы и помочь их оперативно решить», - отметил Юрий Сапожников.

Участники встречи определили основные направления развития муниципалитетов и взаимодействия с ВАРМСУ, сформулировали приоритетные задачи, позволяющие усилить роль СМО в развитии муниципального сообщества регионов.