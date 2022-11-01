Вдовец простил пастуха за погибшую в Вологодской области от рогов и копыт быка жену

Бык-осеменитель напал на женщину. Газета "Устюжаночка" ВКонтакте.

Трагедия произошла в начале июня в хозяйстве в деревне Глядково Великоустюгского района: женщину забодал бык. Он находился в общем стаде. Доярка пришла в 6 часов утра на смену, животное напало и изувечило ее рогами и копытами. Скорая помощь не довезла до больницы. Женщина скончалась по пути.

Как сообщили в пресс-службе судов Вологодской области, виновным признали пастуха, который работал в учебном хозяйстве: «Днем 4 июня 2022 года мужчина вывел на пастбище закрепленное за ним стадо крупного рогатого скота, в том числе находившегося без привязи быка-производителя. В нарушение своей должностной инструкции пастух оставил скот без присмотра. В результате бык-производитель напал на доярку, которая находилась в тот момент вне своего рабочего места, и причинил ей копытами и рогами тупую травму грудной клетки, живота и таза с повреждением внутренних органов. Женщина скончалась в машине «скорой медицинской помощи».

Действия пастуха квалифицированы как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Однако, мужем погибшей женщины было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.