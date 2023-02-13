В Вологде открылась экзотическая выставка тайских художников

Фото: Вологодская областная картинная галерея. ВКонтакте.

В Вологде открылась выставка графики современных художников Тайваня «Восточный календарь». Она начала работу в Музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова. Как отметили те, кто побывал на открытии, это был праздник лета и экзотики:"Это то, что надо нам, северянам!"

"Церемония открытия получилась такой же красочной и колоритной, как и экспозиция", - такие отзывы уже появились в соцсетях.

Как сообщает администрация, выставка будет работать до 9 апреля. Для льготников - скидка на билет. Для молодежи действует Пушкинская карта.