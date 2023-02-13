В Вологде московский оркестр сыграет любимую музыку из Гарри Поттера

Впервые в Вологде выступит "Sonorus" –камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории. 19 февраля в ДК ПЗ музыканты сыграют знаменитые композиции Джона Уильямса из фильмов про Гарри Поттера.

Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей влюблены в гениальные фильмы по произведениям Джоан Роулинг.

Оскароносный композитор Джон Уильямс подарил нам шедевры на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. На концерты "Sonorus" ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества. Подарите себе и детям незабываемые впечатления от мира магии!

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