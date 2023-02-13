В четырех районах Вологодчины летом будут отремонтировать дороги

Работы должны начаться уже в мае. ВКонтакте, Департамент дорожного хозяйства Вологодской области.

В Вологодской области ищут ремонтников. Работы планируются в четырех муниципалитетах. Сейчас объекты выставлены на торги для поиска подрядчика.

Это пять объектов в Никольском районе, Междуреченском и Устюженском, Великоустюгском округах. Ремонты финансируются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает областной департамент дорожного хозяйства, ведется поиск подрядчиков на следующие объекты:

транзитная улица Восточная в городе Никольске – протяженность строительных работ составит 600 м. По контракту специалисты должны снять старый слой асфальта, уложить выравнивающий и новый слои, а также установить автопавильон;

по автодороге Никольск-Осиново в Никольском районе контракт рассчитан на два года, дорога будет отремонтирована полностью. Запланированы работы по снятию старого покрытия, укладке выравнивающих, а также нового слоев асфальта, укреплению обочин. Кроме того, планируется установить 22 дорожных знака, барьерное ограждение и нанести дорожную разметку;

подъезд к селу Шейбухта в Междуреченском округе протяженностью 700 м. Дорога будет отремонтирована в этом году. Специалисты должны провести комплексные работы по укладке выравнивающих слоев и нового слоя асфальта, установить автопавильон и шесть дорожных знаков;

автодорога Тверь-Бежецк-Весьегонск в Устюженском округе. Сейчас контракт разыгрывается на первый этап ремонтных работ, который рассчитан на два года. До 2024 года будет отремонтировано 15,7 км дороги. В конце второго этапа планируется отремонтировать еще 9 км и закончить ремонт всей дороги. Запланированы работы по снятию старого покрытия, укладке выравнивающих слоев, а также нового слоя асфальта, укреплению обочин. Кроме того, планируется установить 38 дорожных знаков, семь остановочных павильонов, бортовой камень и нанести дорожную разметку;

по автодороге Новатор-Подсосенье-Шиленга в Великоустюгском округе контракт предусматривает ремонт шести километров дороги в течение трех лет. Ремонтные работы включают укладку выравнивающих слоев, заливку нового слоя асфальта, укрепление обочин, установку бортового камня, 15 дорожных знаков и металлического барьерного ограждения.

Заявки на участие в торгах можно подать до начала марта. С победителем будет заключен государственный контракт. А ремонт должен начаться в конце мая.

Как пояснил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев, сейчас идет подготовительный этап: "Объектов очень много, по каждому необходимо подготовить проектно-сметную документацию, объявить торги, найти подрядчика, чтобы начать ремонтные работы вовремя. Дорожный сезон короткий, поэтому необходимо уложиться в сроки».