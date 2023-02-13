В Вологодской области произошел пожар на газопрводе

Факельное горение обычно продолжается, пока не выгорит из трубы газ. Фото: samara.kp.ru

В Вологодской области ликвидировано возгорание на газопроводе. Возгорание газопровода произошло утром 13 февраля в Нюксенском районе. Факельное горение наблюдалось на участке вблизи КС-15 «Газпром трансгаз Ухта», сообщает ТАСС.

К счастью, обошлось без пострадавших. Вот что рассказали о ЧП в Главном управлении МЧС России по Вологодской области: «На месте работала пожарная охрана газовиков. Участок перекрыли, горение прекратилось. Пострадавших нет».

В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку природного газа по территории девяти субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимирской, Ивановской областей.

Протяжённость газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Ухта» в однониточном исполнении составляет более 17 тыс. километров. В 2022 году объем транспортируемого газа составил более 129 млрд куб. м. Транспорт газа обеспечивают 44 компрессорные станции.