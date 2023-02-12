В Вологде показали работы знаменитого путешественника Федора Конюхова

Фото: cultinfo.ru

В областной столице в главном здании Вологодской областной картинной галереи открылась выставка работ знаменитого путешественника, действительного члена Русского географического общества и академика Российской академии художеств Федора Конюхова. Подробности сообщил сайт культуры Вологодской области.

Жизнь Федора Конюхова полна опасных приключений, но ему удалось прославиться не только ними, но и своими графическими и живописными работами, книгами, педагогической деятельностью.

Фото: cultinfo.ru

«Это один из ярких и знаковых выставочных проектов. Ни одна другая площадка города не смогла бы принять эту выставку – настолько она масштабна и поражает своим размахом, – отметила директор Вологодской картинной галереи Галина Фалалеева. – Для нас очень важно, что мы представляем творчество уникального человека Федора Конюхова. Его многогранная личность очень талантливо проявляется в различных сферах жизни. Одни работы он посвящает своим путешествиям, другие – своей жене, которую ласково называет Иринушка. Ее образ запечатлен во многих произведениях. Еще одна оставляющая творчества – это духовные поиски. Мы гордимся, что можем принимать эту выставку наряду с крупнейшими музеями России, для гостей Вологодской областной картинной галереи она станет настоящим открытием».

Экспозиция охватывает три десятилетия путешествий по миру – от работ 70-80-х годов до настоящего времени. Сюжетные картины и портреты, анималистические мотивы и яркие пейзажи. В основу его полотен легли зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций. Федор Конюхов пытался передать гармоничный образ единения человека и природы.

Фото: cultinfo.ru

«Федор Филиппович, несомненно, личность неординарная, талантливая в абсолютно разных областях. Человек, проявивший чудеса мужества, стойкости и выносливости во время суровых путешествий, установивший бесчисленное множество мировых рекордов, внесший большой вклад в нравственное и духовное развитие общества, в решение экологических проблем, сегодня предстает перед нами как яркая творческая натура, самобытный живописец и график, занявший достойное место в современном изобразительном искусстве России, – отметил на открытии выставки первый заместитель Губернатора Эдуард Зайнак. – Встреча с творчеством этого мастера для всех нас – истинный подарок и большая удача. Работы Федора Конюхова излучают особенную энергетику. Глядя на полотна, словно чувствуешь тепло солнца, прохладу океана, слышишь музыку родных просторов. Благодарю организаторов проекта – Фонд поддержки развития общества «Наши дети» и Вологодскую областную картинную галерею – за возможность вместе с художником переместиться в разные точки Земли и пережить гордость за силу русского характера».

Вологодчина одна из любимых регионов России для Федора Конюхова. Хотя мастер родился в Запорожье, его отец родом с Русского Севера.

Выставка «Путешествие длиною в жизнь» будет доступна до 19 марта по адресу: Вологда, ул. Мира, 34, 5 этаж.