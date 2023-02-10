Школа № 154 в военном городке Вологда-20 будет носить имя генерал-полковника Евгения Маслина

Фото: Фото: ИА "ВологдаРегион" со ссылкой на redstar.ru

Школа № 154 в военном городке Вологда-20 будет носить имя генерал-полковника, бывшего начальника 12-го Главного управления Минобороны РФ, эксперта в сфере безопасности ядерного оружия Евгения Маслина. Так распорядилось правительство РФ, документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает ИА "Вологда Регион", более 40 лет Евгений Маслин проработал в структурах Минобороны СССР-России. С 1992 по 1997 год – начальником 12-го Главного управления Минобороны России, отвечающего за эксплуатацию, хранение, обслуживание, транспортировку и утилизацию ядерных боеприпасов.

Маслин стал одним из основателей международных программ содействия России в области утилизации избыточных вооружений.

Евгений Петрович активно занимался преподавательской деятельностью, выступая с лекциями и докладами перед студентами, молодыми специалистами, военными и дипломатами в Москве, Женеве, Вашингтоне и т.д.

Он занимался и общественной деятельностью: был членом правлений Клуба деловых людей, членом правления Вологодского землячества, президент фонда «Родник» им. Х. С. Леденцова.

Генерал-полковник в отставке Маслин Евгений Петрович скончался 26 февраля 2022 года на 85-м году жизни.