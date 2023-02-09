Трое заключенных в вологодской колонии набросились на инспектора и избили его

Фото: Архив "КП".

Трое заключенных избили инспектора в одной из вологодских колоний. Суд увеличил сроки - одние из них мог бы выйти на свободу всего через месяц.

Как говорится в материалах дела, 1 августа 2022 года младший инспектор отдела безопасности ИК-20, что в Устюженском районе. оказывал медицинскую помощь осужденному. По его словам, тот безуспешно хотел свести счеты с жизнью.

"В этот момент группа заключенных столпилась перед входной дверью. Трое из них решили воспользоваться моментом и напали на сотрудника, нанеся ему множественные удары кулаками по голове и телу",- рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Заключенные утверждают, что все произошло спонтанно, никакого умысла нападать на конвоира не было. Они просто разозлились, что им не разрешали пройти по коридору в изолятор и спонтанно напали на инспектора.

В результате суд одному из них добавил срок - назначил дополнительное наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

А второй приплюсовал четыре года исправительной колонии строгого режима.

Третьему, который через месяц должен быть на свободе, добавили один год пять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.