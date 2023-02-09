Путешественница совершила кругосветку и представила книгу в Череповце

Фото: cherinfo.ru

Череповчанка предлагает плюнуть на все и взять рюкзак. А пока она написала книгу о своем кругосветном путешествии. Писательница с подругой побывали в 24 странах за 8 месяцев.

За океаном они исследовали Северную и в Южную Америку, добрались и до Огненной Земли, и до Новой Зеландии и даже до Австралии.

О калейдоскопе приключений Ольга Гронская написала книгу «Если проткнуть глобус».

Экстремальные ситуации были, но не так много, как можно представить. На африканском континенте попали в ДТП. Очень криминальной оказалась Латинская Америка: в Эквадоре у путешественницы украли телефон, а подруга заблудилась и попала в засаду к местным бандитам.

И все же все закончилось благополучно. Ольга Гронская уверена, что ничего невозможного нет. "Если люди плюнут на все, возьмут рюкзаки и отправятся путешествовать — книга написана не зря..." Она сама готова к новым приключениям.

А пока - презентация путевых заметок с большим успехом прошла в Череповце, сообщает официальный портал города.