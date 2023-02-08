В Верховажье молодежь предложила идеи, чтобы жить было интересно и весело

Энергия у молодых есть! Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Молодежь представила свои проекты на дискуссионном клубе в филиале Тотемского политехнического колледжа в селе Верховажье. Там собрались представители областного и местного молодёжных парламентов.

пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Речь шла об обновлении инфраструктуры, благоустройства, создания общественных пространств на селе - все это крайне важно для молодых, для села. Ведь именно инфраструктурой город прельщает молодых сельчан.

пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

«Все чаще наша молодежь уезжает из родного села. Это очень грустно! Мы должны своим примером показывать, что и в малых населённых пунктах можно жить хорошо и интересно. Сейчас нам необходимо помещение, чтобы собираться с активистами и разрабатывать идеи», - прокомментировала член Молодёжного парламента Верховажского округа Юлия Шарыгина.

Антонина Федорова высоко оценила деловые качества молодых. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Молодые парламентарии представили депутату Законодательного Собрания области Антонине Федоровой два проекта. Они предлагают реконструировать площадь у дома культуры и поставить арт-объект, который рассказывал бы о Верховажье, старинном селе с интересной историей.

"Наша мечта - добавить ярких красок в селе, привлечь молодежь и туристов", - прокомментировала Александра Дружинина, председатель Молодёжного парламента Верховажского округа.

Второй проект - обустройство памятника погибшим воинам. В планах создать и творческое пространство для молодежи.

Также молодые парламентарии провели для студентов колледжа игру. Речь шла о значимости общественных работ, эффективности взаимодействия жителей с властью. Молодежь могла предложить свои идеи для развития села, сообщает пресс-служба ЗСО области.

"В нашем селе не хватает развлекательных центров, где можно было бы отдохнуть с семьей. Нужен и питомник - в Верховажье много беспризорных собак и кошек. А для нас, студентов, необходимы новые рабочие места", - рассказала студентка 2 курса Оксана Пичугина.

«Встреча получилась замечательная. Рада, что у нас такие целеустремленные и думающие студенты. Формат считаю удачным, мы его применяем уже несколько лет. Молодежи интереснее рассуждать и предлагать свои идеи по улучшению населенных пунктов во время игрового процесса. При этом в жюри могут сидеть, например, как сейчас глава округа или района, или даже председатель законодательного собрания. Услышав предложения молодежи, представители власти вполне могут посодействовать в их реализации», - прокомментировала Антонина Федорова, депутат Законодательного Собрания.