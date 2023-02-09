Необыкновенный медбрат с хвостиком спасает устюжан на скорой помощи

В Великоустюгском районе работают шикарные медики. Устюжане выразили свое восхищение незнакомцем с интересной внешностью в группе «Подслушано Великий Устюг».

«Вызывали скорую из-за аллергии, и приехали два отличных медработника! Главное, быстро приехали и ответственно подошли к делу. Несмотря на то, что я сильно боялась укола, врачи отнеслись к этому терпеливо и с пониманием. Спасибо молодому мужчине с хвостиком за укол, отличный врач!» — такое сообщение появилось в соцсети 5 февраля.

Вслед за первой благодарностью посыпались и следующие.

«Тоже хочу выразить огромную благодарность бригаде скорой помощи, которая 28 января увозила мою маму из Демьяново с гипертоническим кризом в больницу. Ребята молодые, но очень профессиональные, я даже не ожидала. Работали быстро, уверенно. Я рада, что у нас есть такие специалисты. Спасибо вам, ребята, за ваш труд», - пишет местный житель.

«Тоже помню этого мужчину – племянника с острым аппендицитом он на руках нёс до машины «скорой». Спасибо ему»;

«Я тоже очень благодарна этой бригаде скорой помощи за чуткое и внимательное отношение»;

«Спасибо и от меня этим медработникам. Они помогли моему сыну, когда мы были в Опоках. Быстро приехали и оказали помощь»;

«Согласен, тактичный и приятный в общении человек!»;

«Хочу сказать «спасибо», мужчина с хвостиком, ты человек!» — пишут люди.

Комментаторы попросили указать фамилию понравившегося медика, но просьба пока осталась без ответа.