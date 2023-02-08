Две тысячи вологжан пришли попрощаться с разведчиками, погибшими в зоне СВО

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

7 февраля в Кафедральном соборе Вологды отпели погибших в зоне СВО разведчиков - Андрея Голубева, Виктора Котова и Александра Шишебарова. Андрей Голубев 20 лет служил в спецназе ФСБ. После выхода на пенсию был мобилизован и отправлен в зону СВО. Он был командиром разведчиков с позывным "Нерв". Боевая машина с вологжанами попала под обстрел. Шесть человек из семерых погибли.

Вологда прощалась со своими героями. Более двух тысяч вологжан пришли попрощаться с воинами.

Мэр Вологды Сергей Воропанов признался: "Сложно подобрать слова утешения родным. Парни останутся в наших сердцах. Они - настоящие герои".