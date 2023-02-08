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Общество7 февраля 2023 21:20

Две тысячи вологжан пришли попрощаться с разведчиками, погибшими в зоне СВО

Отпевание состоялось в главном храме Вологды
Иван Чухнин
Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Сергей Воропанов, ВКонтакте.

7 февраля в Кафедральном соборе Вологды отпели погибших в зоне СВО разведчиков - Андрея Голубева, Виктора Котова и Александра Шишебарова. Андрей Голубев 20 лет служил в спецназе ФСБ. После выхода на пенсию был мобилизован и отправлен в зону СВО. Он был командиром разведчиков с позывным "Нерв". Боевая машина с вологжанами попала под обстрел. Шесть человек из семерых погибли.

Вологда прощалась со своими героями. Более двух тысяч вологжан пришли попрощаться с воинами.

Мэр Вологды Сергей Воропанов признался: "Сложно подобрать слова утешения родным. Парни останутся в наших сердцах. Они - настоящие герои".

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