Следователи все еще не назвали точную причину обрушения здания в Вологде

Накануне сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствие рассказала о первых результатах расследования уголовного дела по факту обрушения здания, при котором пострадали люди и один человек погиб.

Следственным отделом по г. Вологда СУ СК России по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

ЧП случилось днем 6 февраля 2023 год - в результате взрыва рухнуло кирпичное здание на ул. Можайского. Это был склад для хранения реагентов. Как сообщает следствие, внутри находились трое работников предприятия - поставщика тепловой энергии в городе Вологда.

Чем они занимались там - пока еще выясняется. Однако, как сообщает следствие, из-за нарушения правил безопасности "при их выполнении произошел процесс, повлекший обрушение здания". В итоге были травмированы 53-летний мастер и 59-летний электромеханик. А 46-летний слесарь - погиб.

Следствием проведен осмотр тела погибшего, завершен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления тяжести причиненного вреда здоровью и причины смерти. Допросы свидетелей будут продолжены. Так что произведено изъятие производственной документации.

В ходе расследования будут установлены все причины и обстоятельства, способствовавшие произошедшему.