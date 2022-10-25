На Вологодчине поздравляют маслоделов и вспоминают Николая Верещагина

Фото: Правительство Вологодской области.

Вспоминают Верещагина и чествуют маслоделов на Вологодчине. Олег Кувшинников напомнил россиянам об особом ореховом привкусе вологодского масла и поздравил с праздником: 25 октября на Вологодчине впервые отмечают День вологодского масла. Напомним, 25 октября родился наш земляк Николай Васильевич Верещагин – основоположник молочного дела в России. Вологодский губернатор Олег Кувшинников пишет в социальных сетях:«Что сподвигло маслодела на рецепт? Не сомневаюсь, что это наши уникальные заливные луга, бескрайние водные просторы реки и озера. Благодаря его целеустремленности удалось открыть и развить школу молочного хозяйства, найти секрет вкуса, который покорил сотни тысяч любителей утреннего бутерброда. Вологодское масло – национальное достояние. Его качество подтверждено многочисленными наградами. Мы неоднократно отстаивали наименование нашего бренда в судах и всегда получали справедливое решение.

Пусть же новый праздник станет еще одним поводом распечатать пачку вологодского масла и, наслаждаясь ореховым привкусом, вспомнить о продовольственном подвиге Николая Верещагина», - написал на своей официальной странице ВКонтакте Олег Кувшинников.