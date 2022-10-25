Из удаленного монастыря вологодские спасатели эвакуировали священнослужителя, которого травмировала лошадь

Фото: «АСУНЦ «Вытегра» МЧС России»

Спасатели «АСУНЦ «Вытегра» выезжали на помощь служителю монастыря. В минувшие выходные помощь в транспортировке потребовалась пострадавшему от лошади отцу Викторину. Он служитель Муромского Успенского монастыря, который находится на востоке Онежского озера. Добраться до обители нелегко. Водой это около 40 километров. Есть дорога через Пудож - около 70-ти километров малопроходимой грунтовки. Между тем священнослужителя ударила копытом лошадь, он получил серьезную травму.

Об операции спасения сообщает группа «АСУНЦ «Вытегра» МЧС России» на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Пострадавшего на катере эвакуировали с причала монастыря, по воде доставили до устья реки Андомы, там его уже ждали сотрудники скорой помощи. Медики доставили пациента в Вытегру, в районную больницу.

Так как монастырь месяцами отрезан от большой земли, там очень кстати пришлась помощь спасателей по хозяйству. Спасателями был отремонтирован лодочный мотор. А сейчас в АСУНЦ «Вытегра» на ремонте находится снегоход, который подготовят к зимнему сезону.