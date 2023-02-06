Мощный взрыв в Вологде едва не оставил без тепла Завокзальный микрорайон

Взрыв был такой силы, что рухнули и стены, и крыша. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Взрыв произошел неподалеку от котельной, АЗС, локомотивного депо и двух вокзалов. Яндекс.Карты.

Взрыв прогремел в Вологде неподалеку от котельной. Ее пришлось остановить.ЧП случилось на складе одного из предприятий в Завокзальном микрорайоне. Пострадали люди.

Из-под завалов извлекли двух рабочих. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Громкий хлопок услышали жители окрестностных домов и автолюбители в соцсетях. Как сообщили в областном управлении МЧС, информацию о ЧП пожарные получили 6 февраля в 14:30. Взрыв произошел в помещении склада, расположенного на улице Можайского, 10. Это в шаговой доступности от котельной, АЗС, локомотивного депо. Рядом находится железная дорога, возле которой - железнодорожный и автомобильный вокзалы.

На место оперативно выдвинулись экстренные службы, в том числе 39 спасателей и 13 единиц техники.

На место прибыл мэр города. Сергей Воропанов сообщил, что взрыв произошел в здании возле котельной, которая обеспечивает теплом весь микрорайон. Есть пострадавшие. Здание склада разрушено, но котельная не пострадала. По его словам, она "была остановлена и вновь запущена, сейчас вновь обеспечивает теплом микрорайон Завокзальный".

В помещении кирпичного склада, который частично обрушился, находились люди. На место прибыли реанимация и скорая помощь.

Как сообщили пресс-служба МЧС, "Двое работников "Гортеплосети" извлечены из-под завала, осматриваются медиками". Позже информацию уточнили: в помещении находилось двое мужчин, один из них все еще не обнаружен.

Называется предварительная причина ЧП. МЧС сообщает: "Предположительно, взрыв произошел при производстве резательных работ, это взрыв аккумуляторов-накопителей, хранившихся на складе".

Вся информация уточняется. На месте работает следственная группа.