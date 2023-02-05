В Тотьме изучат и укрепят фрески на деньги президентского гранта

Фото: Вологодская митрополия.

Храма Рождества Христова в Тотьме продолжат реставрировать. Приход стал победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Живоносный источник: Святая земля Тотемская». На средства гранта реставраторы из Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица проведут работы по исследованию живописи и состояния красочного слоя, штукатурной основы, по изучению техники, в которой выполнены росписи, а также выполнят укрепление. Кроме того, запланирована просветительская деятельность, об сообщает сайт Вологодской митрополии.

Напомним, храм Рождества Христова находится в центре города, он имеет статус объекта культурного наследия регионального о значения.

Грантовый конкурс прихожане выигрывают не первый раз. Ранее на полученные средства был побелен первый этаж, покрашены крыша и стены крыльца, были заменены основания крестов на малых куполах, покрашены водосточные трубы с предварительной обработкой от ржавчины.