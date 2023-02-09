В Вологде стоит опасаться льда и сосулек

В Вологде борются с сосульками, однако не все проходит гладко. В городе с начала сезона в составили тысячу протоколов о недостаточной уборке наледи. Об этом сообщил Центр гражданской защиты.

Лед на крышах домов представляет собой опасность, ведь его полет с такой высоты грозит зазевавшемуся пешеходу летальным исходом.

Этой зимой в Вологде было зафиксировано 757 нарушений при уборке снега, а по сосулькам и льду на крышах — 285. Чаще всего нарушения оперативно исправляли. Однако 30 материалов направили в административный департамент Вологды.

Вологжанам напоминают, что важно быть осторожными: во время оттепели не стоит подходить близко к зданиям, лучше обходить фасады домов, где над водостоками образуются сосульки. Стоит обратить внимание и на гололед.