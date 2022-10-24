Где в Вологде обслуживают инвалидов и людей пожилого возраста?

директор центра Кудрявова Екатерина Павловна

Организация была открыта в 2018 году. Здесь оказывают помощь и поддержку пожилым людям. Директор центра Екатерина Кудрявова рассказала о работе организации.

Вязание

- Екатерина Павловна, расскажите об организации?

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Вологодской области «Доверие» (далее – Центр) создана в декабре 2017 года. К своей уставной деятельности мы приступили в июле 2018 года. Таким образом, летом следующего года у нас будет небольшой юбилей – 5 лет. С 2020 года наш Центр располагается по адресу: город Вологда, Набережная VI Армии, д. 141. Здание нами полностью отремонтировано, созданы все условия для работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Основным видом нашей деятельности является социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому и в полустационарной форме. Мы являемся поставщиками социальных услуг и включены в соответствующий реестр Департамента социальной защиты населения Вологодской области. Работаем исключительно в рамках действующего федерального и областного законодательства в соответствии со стандартами предоставления социальных услуг.

В Центре 7 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (из них два в Вологодском муниципальном районе), социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение оказания паллиативной медицинской помощи и отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Мудрый возраст».

Ежегодно мы оказываем социальные услуги на дому и в отделениях Центра более чем 1400 гражданам, проживающим в городе Вологде и Вологодском районе.

Группа подготовки и сопровождения волонтеров

- Какие услуги являются самыми востребованными в Центре?

Наиболее востребованной формой социального обслуживания является социальное обслуживание граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, на дому. Социальное обслуживание на дому позволяет продлить пребывание пожилых людей в привычных условиях, обеспечить защиту их прав и законных интересов.

Нашим клиентам мы предоставляем социально-бытовые услуги, которые включают в себя покупку и доставку продуктов, промышленных товаров, книг, газет, журналов, гигиенические услуги лицам, не способным самостоятельно осуществлять за собой уход, помощь в приготовлении и приеме пищи, оплата жилищно-коммунальных услуг и многие другие; социально-медицинские услуги, включающие в себя выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья и выявление отклонений в состоянии здоровья (измерение температуры, артериального давления, контроль за приемом лекарств, наблюдение за состоянием здоровья, кожных покровов, частоты дыхания, при необходимости вызов врача), проведение оздоровительных мероприятий, проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и другие. Социально-педагогические, социально-правовые и социально-трудовые услуги также востребованы нашими гражданами.

Социальное обслуживание на дому предоставляется всем нуждающимся гражданам. Очередь на социальное обслуживание отсутствует.

- Какова плата за услуги, предоставляемые вашим Центром?

В соответствии с федеральным и областным законодательством установлены категории граждан, которым гарантированные социальные услуги на дому предоставляются бесплатно – это несовершеннолетние дети, лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, одиноко проживающие вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лица, имеющие на дату обращения среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума.

У граждан, у которых среднедушевой доход выше полуторного прожиточного минимума, размер оплаты гарантированных социальных услуг на дому рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, и не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода и полуторной величиной прожиточного минимума, сколько бы услуг они не заказали.

Каждый четвертый клиент нашего Центра обслуживается бесплатно. Средний размер взимаемой платы с клиента в нашем Центре в 2021 году составил чуть более 1400 рублей.

Групповая консультация психолога

- Кому граждане доверяют своих родителей, своих несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальных услугах?

Социальные услуги на дому предоставляют гражданам социальные работники. Их у нас 124 человека. Это люди, у которых образование и опыт работы соответствуют профессиональному стандарту социального работника, утвержденному законодательством Российской Федерации. Все они ежегодно проходят медицинские осмотры, включая

врача-психиатра, обучены оказанию доврачебной помощи людям, работе с пожилыми гражданами, имеют навыки ухода за больными людьми, не имеют судимости. Повышение уровня профессиональной компетенции – один из факторов, обеспечивающих качество социального обслуживания. В Центре разработан и реализуется План непрерывного обучения сотрудников, обучающие занятия с социальными работниками проводятся на постоянной основе. В текущем году повысили свою квалификацию почти половина социальных работников – 57 человек.

Многие социальные работники имеют стаж социальной работы от 15 до 20 лет. Свыше 20 лет стаж работы у 15% социальных работников. Есть кому в нашей организации передавать свой опыт молодежи. Стажисты – это «наш золотой запас». Есть совсем молодые, которые получили специальность - социальный работник, проходили практику в нашем Центре во время учебы и затем пришли к нам на работу. Мы тщательно подходим к подбору персонала, поэтому не было случая, чтобы можно было усомниться в честности, порядочности и профессионализме социальных работников Центра. Постоянно мы получаем письма от наших клиентов с благодарностью в их адрес.

Занятия в тренажерном зале

- Какие услуги могут получить клиенты социально-реабилитационного отделения Центра?

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляет предоставление социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-трудовые, социально-психологические и другие) гражданам пожилого возраста и инвалидам в полустационарной форме.

Третий год отделение реализует проект «Создание условий для восстановления функций опорно-двигательного аппарата лиц, перенесших инсульт, в процессе комплексной социальной реабилитации» при поддержке Правительства Вологодской области. На средства субсидии областного бюджета, а также на средства Центра были приобретены специализированные тренажеры и различное оборудование для работы с гражданами, перенесшими инсульт, как на базе Центра, так и дому.

Услуги специалистов Центра предоставляются не только тем, кто перенес инсульт, но и лицам, осуществляющим уход за данной категорией граждан. Работа с лицами, осуществляющими уход, была включена в программу социально-психологической реабилитации «С радостью по жизни…», разработанную психологом Центра. Все услуги в полустационарной форме участникам Проекта предоставлялись бесплатно. У всех участников Проекта отмечено улучшение функционирования опорно-двигательного аппарата, эмоционально-психологического состояния.

Впервые на территории города Вологды и Вологодского района апробирован опыт индивидуальной домашней реабилитации, когда Центр предоставляет лицам, перенесшим инсульт и не имеющим возможности выходить из дома, оборудование для домашней физической реабилитации. Проводится их обучение навыкам первичной реабилитационной самопомощи. Большая роль в решении данного вопроса наряду с инструкторами по ЛФК отводится социальным работникам. Все они прошли обучение по теме: «Помощь в восстановлении двигательных функций получателей социальных услуг, перенесших инсульт. Профилактика инсульта».

Инструктаж ПБ

Какие еще нововведения есть в Центре и какие планируете осуществить в ближайшее время?

Нами получена лицензия на оказание медицинских услуг, на оказание паллиативной медицинской помощи, ЛФК и медицинского массажа. Подготовлены два кабинета по оказанию медицинских услуг, зал для занятий ЛФК и кабинет медицинского массажа.

Объединение социальных и медицинских услуг крайне важно на мой взгляд в уходе за пожилыми тяжелобольными гражданами. Поэтому в этом году мы создали отделение оказания паллиативной медицинской помощи, закупили все необходимое оборудование. В настоящее время готовимся к лицензированию деятельности бригады по оказанию выездной паллиативной помощи.

В целях формирования системы активного долголетия на базе Центра открыто отделение дневного пребывания «Мудрый возраст» под руководством Кукушкиной Лидии Николаевны. Руководят кружками и секциями, где занимаются ветераны, волонтеры отделения: Силинская Т.П., Рогалева Л.В., Пуховикова О.С., Разгулова Т.В., Ухалова М.В., Головань И.В., Паутова Г.Б., Кербут Т.Г., Коршикова В.А., Азарова Л.Е., Короткова И.А., Волкова А.С., Карулина Л.В., Колмакова З.В.

С большим удовольствием работает с пожилыми гражданами школьница Богомолова Арина.

В этом году мы открыли новое направление в работе социально-реабилитационного отделения Центра – вокалотерапия (лечение пением) - один из оздоровительных методов воздействия на людей пожилого возраста и инвалидов. Методы вокалотерапии активно используются во всем мире для лечения и профилактики психических расстройств, депрессии, бронхиальной астмы, заболевания дыхательных путей и головных болей. Вокалотерапия дает человеку ощущение приподнятого настроения и радости, снижает чувство одиночества, расширяет социальные контакты, создает условия для творческой самореализации граждан старшего поколения.

Еще одно важное направление, которое мы реализуем в настоящее время – это аренда благоустроенного жилья с целью его предоставления получателям услуг, проживающим в ветхом аварийном жилье на территории Вологодского района. Жилье предоставляется во временное пользование, до предоставления социального жилья в Домах ветеранов или помещения клиента в стационарное учреждение социального обслуживания.

Администрацией Вологодского муниципального района нашему Центру предоставлено в аренду здание бывшего Детского сада в деревне Березник. В настоящее время мы провели уборку в здании, уборку прилегающей территории и намерены начать работу по косметическому ремонту помещений. В здании будет открыто стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Впереди много работы, много планов, которые необходимо реализовать. Для чего? Ответ отражен в миссии нашего Центра: повышение качества жизни граждан, нуждающихся в посторонней помощи и уходе, обеспечение комфортных условий проживания в привычной среде через предоставление комплекса необходимых социальных услуг силами квалифицированных, ответственных специалистов, основная черта характера которых - милосердие и желание помогать ближним.

АНО «Центр социального обслуживания «Доверие»: г. Вологда, Набережная VI армии, д. 141.

Тел. (8172) 72-23-00

Сайт http://doverie.vlg.socinfo.ru/

Группа ВК vk.com/club169333568

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