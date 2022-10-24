Череповчане спасают 30 щенков со свалки в Новых Углах

Волонтеры не уверены, что всех щенков смогут спасти.

На череповецкой свалке нашли 30 щенков. Это четыре помета по 6-7 щенков от одичавших мамаш. Волонтеры обратились за помощью к горожанам, чтобы те взяли малышей на передержку. В соцсетях появился пост- крик о помощи:«Снова свалка в Новых Углах! Четыре помета по 6-7 малышей, около 30 крох. Малыши плачут от холода и голода. Там нет будок, укрытий, только голые бетонные плиты. На следующей неделе уже снег, щенки могут замерзнуть заживо!». Череповчанка Анастасия Смирнова, по профессии - стоматолог, возглавила операцию по спасению животных. И она у череповчанки - не первая. Девушка-врач уже помогла десяткам животным, пристраивая их в добрые руки. У самой Анастасии сейчас две собаки, три кошки и три котенка на передержке.

Не секрет, что на свалке в Новых Углах обитают животные, которые стали не нужны людям. Здесь они находят кое-какое пропитание и - плодятся. Только взрослое собачье население здесь составляет порядка 40-50 особей. Чтобы их отловить и стерилизовать у волонтеров просто не хватает сил. Вот и накануне зимы тут собрали 30 щенков.

Щенки со свалки пристраиваются сложно. «Я понимаю, что мы не можем спасти всех, но видеть такое — просто невозможно. Мы не должны закрывать глаза, нужно попытаться спасти щенков. Они не виноваты, что родились на улице, ведь их мамы — это выброшенные когда — то людьми домашние питомцы. Очень нужна передержки и хозяева для малышей!" — говорит Анастасия Смирнова.

Одновременно волонтеры собирают продукты. Это крупы, макароны, мясная заморозка, консервы. Также ищут теплые подстилки.

Крик о помощи раздается и в Харовском районе. Там на грани выживания - кошки. !Срочно нужна помощь, деревня Захаровская, 15 км от Харовска. Скоро останутся совсем одни: три кошки, кот, 6 котят разных возрастов от 3-х до 6 месяцев. Все брошены дачниками..."

Как оказалось, животных подкармливал добрый дедушка-пенсионер, но ему приходится уезжать и он обратился к людям, умоляя спасти.

Котята еще не знают, что такое зима.

"Кошкам не выжить, деревня нежилая! Дедушка 78 лет является единственным жителем, но и он вскоре уедет...Помогите хотя бы передержкой, умоляем..." - пишет Люля Малюя в соцсетях, просит писать ей в личку. Она разместила в соцсетях виде мужчины, который долгое время заботился о животных. Он со слезами умоляет их спасти.

В комментариях люди укоряют дачников, бросивших питомцев и угрожают "лишить их гражданства".

Мы рассказали лишь о двух точках беды на карте Вологодчины. Как вы понимаете, их значительно больше.