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Общество24 октября 2022 6:55

Череповчане спасают 30 щенков со свалки в Новых Углах

А в Харовском районе гибнут кошки, брошенные дачниками
Иван Чухнин
Волонтеры не уверены, что всех щенков смогут спасти.

Волонтеры не уверены, что всех щенков смогут спасти.

На череповецкой свалке нашли 30 щенков. Это четыре помета по 6-7 щенков от одичавших мамаш. Волонтеры обратились за помощью к горожанам, чтобы те взяли малышей на передержку. В соцсетях появился пост- крик о помощи:«Снова свалка в Новых Углах! Четыре помета по 6-7 малышей, около 30 крох. Малыши плачут от холода и голода. Там нет будок, укрытий, только голые бетонные плиты. На следующей неделе уже снег, щенки могут замерзнуть заживо!». Череповчанка Анастасия Смирнова, по профессии - стоматолог, возглавила операцию по спасению животных. И она у череповчанки - не первая. Девушка-врач уже помогла десяткам животным, пристраивая их в добрые руки. У самой Анастасии сейчас две собаки, три кошки и три котенка на передержке.

Не секрет, что на свалке в Новых Углах обитают животные, которые стали не нужны людям. Здесь они находят кое-какое пропитание и - плодятся. Только взрослое собачье население здесь составляет порядка 40-50 особей. Чтобы их отловить и стерилизовать у волонтеров просто не хватает сил. Вот и накануне зимы тут собрали 30 щенков.

Щенки со свалки пристраиваются сложно. «Я понимаю, что мы не можем спасти всех, но видеть такое — просто невозможно. Мы не должны закрывать глаза, нужно попытаться спасти щенков. Они не виноваты, что родились на улице, ведь их мамы — это выброшенные когда — то людьми домашние питомцы. Очень нужна передержки и хозяева для малышей!" — говорит Анастасия Смирнова.

Одновременно волонтеры собирают продукты. Это крупы, макароны, мясная заморозка, консервы. Также ищут теплые подстилки.

Крик о помощи раздается и в Харовском районе. Там на грани выживания - кошки. !Срочно нужна помощь, деревня Захаровская, 15 км от Харовска. Скоро останутся совсем одни: три кошки, кот, 6 котят разных возрастов от 3-х до 6 месяцев. Все брошены дачниками..."

Как оказалось, животных подкармливал добрый дедушка-пенсионер, но ему приходится уезжать и он обратился к людям, умоляя спасти.

Котята еще не знают, что такое зима.

Котята еще не знают, что такое зима.

"Кошкам не выжить, деревня нежилая! Дедушка 78 лет является единственным жителем, но и он вскоре уедет...Помогите хотя бы передержкой, умоляем..." - пишет Люля Малюя в соцсетях, просит писать ей в личку. Она разместила в соцсетях виде мужчины, который долгое время заботился о животных. Он со слезами умоляет их спасти.

В комментариях люди укоряют дачников, бросивших питомцев и угрожают "лишить их гражданства".

Мы рассказали лишь о двух точках беды на карте Вологодчины. Как вы понимаете, их значительно больше.

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