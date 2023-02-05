В Череповце официально сообщили о гибели трех земляков в зоне СВО

Маргарита Гусева, ВКонтакте.

Глава Череповца Маргарита Гусева сообщила о трех погибших в зоне СВО. На этой неделе стало известно о гибели ещё трех череповчан, двое из них - разведчики… "При выполнении боевых задач погиб Коваленко Владимир Вячеславович, заместитель командира взвода-командир боевой машины. Под точечный артиллерийский обстрел попали наши разведчики. Из них – двое череповчан: Фомичев Григорий Сергеевич и Новиков Иван Михайлович", - пишет Маргарита Гусева на своей странице ВКонтакте.

Маргарита Гусева, ВКонтакте.

Маргарита Гусева, ВКонтакте.

"Военнослужащие отличались несгибаемой силой духа и никогда не пасовали перед трудностями. Они навсегда останутся в нашей памяти героями, которые отдали свою жизнь, защищая нас и нашу страну от фашизма, который поднял свою голову на Украине. Доблестные воины, самоотверженные сыны Отечества – их гибель стала невосполнимой утратой для близких и друзей. Скорблю вместе с вами", - выразила соболезнования глава Череповца.