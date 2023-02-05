В Череповце подвели итоги фестиваля ледяных скульптур

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Подведены итоги конкурса ледяных фигур в Череповце. В фестивале участвовало 16 команд. Главный приз выиграли опытные мастера из Петербурга и Тюмени - так решило жюри. Лучшей признана скульптура «За Родину!». Ее авторы - Ирина Алимурзаева из Петербурга и Александр Скареднов из Тюмени, это команда «Без комментариев…». На фестивале в Череповце эта команда не новички и побеждает второй раз. Им вручен сертификат на 100 тысяч рублей.

Второе место завоевала команда «Три Ди» с участниками из Пензы и Москвы, третье место — команда «Быть добру!» из Сергиева Посада.

Они стали обладателями сертификатов на 75 и 50 тысяч рублей.

Победители в специальных номинациях: "За неповторимый стиль" - Команда «Новенькие»: Липпонен Валерий и Ирина (г.Апатиты) - «Ангелы Победы»

"За самую филигранную работу" - Команда «Тандем»: Гетьман Николай (г. Лосно-Петровский) и Бузина Наталья (г.Балашиха) - «Не пришедшие с полей...»

"За наибольшее соответствие теме фестиваля" - Команда «Два Романа»: Заберов Роман и Мещеряков Роман (г.Ижевск) - «Они держали Сталинград»

"За высокий уровень мастерства" - Команда «Вдохновение»: Аранский Денис (Республика Беларусь) и Кашоид Антон (г.Череповец) - « За други своя»

"За лучшее композиционное решение" - Команда «Сухая игла»: Хузин Искандер (г. Магнитогорск) и Хасанов Олег (г. Сергиев Посад) - «Ни шагу назад!» Защитникам Сталинграда посвящается

"За эмоциональный образ" - Команда «Ледяная фантазия»: Лапин Николай (с. Абаканово) и Сухарев Сергей (г.Череповец) - «Молитва матери»

"За воплощение исторического факта" - Команда «Вьюговей»: Сергей Халезов (г.Череповец) и Едемский Антон (Тарногский Городок) - «За Родину! За Сталинград!»

"За глубину образа" - Команда «Каргопланы»: Воробьев Олег и Морозов Дмитрий (г. Каргополь) - «Поклонимся Великим тем годам»

В конкурсе «Быстрая пила» победил Иван Балаев из Сергиева Посада со своей скульптурой «Надежда». Он сваял девочку, выпускающую голубя. Победитель номинации получил 25 тысяч рублей.

Но конкурс продолжается - выбрать лучшую работу может каждый. Команде, за которую проголосует большинство, вручат приз зрительских симпатий.

Голосование идет в группе фестиваля ВКонтакте.